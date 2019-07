Župani o tveganjih za pitno vodo v Istri

Ekološka katastrofa, ki je nastala z iztirjenjem vlaka in izlitjem kerozina v vodovarstvenem območju, predstavlja tako hudo grožnjo varnosti in zdravju naših občank in občanov, našemu gospodarstvu ter razvojnim načrtom, da se moramo z njo odločno spopasti takoj in s skupnimi močmi.«

Aleš Bržan

Župani vseh štirih istrskih občin so za petek, 5. julija, ob 16. uri, sklicali skupno izredno sejo občinskih svetov, ki bo v koprski dvorani sv. Frančiška. Govorili bodo o izlitju kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane, opravljeni sanaciji, aktivnostih in predvidenih ukrepih za nemoteno zagotavljanje pitne vode na območju slovenske Istre.Po včerajšnjem sestanku treh županov istrskih občin in ankaranske podžupanje z ministrom za okolje in prostor, ko so obravnavali ukrepe za reševanje okoljske grožnje, ki jo je slovenski Istri povzročilo iztirjenja vlaka in izlitje kerozina v predoru v Dolu pri Hrastovljah, so se župani vseh štirih občin odločili, da skličejo skupno izredno sejo občinskih svetov.»V slovenski Istri živimo skupaj, delamo skupaj in prav je, da tudi odločamo skupaj, ko gre za vprašanje, ki je za vse nas življenjskega pomena. Ekološka katastrofa, ki je nastala z iztirjenjem vlaka in izlitjem kerozina v vodovarstvenem območju, predstavlja tako hudo grožnjo varnosti in zdravju naših občank in občanov, našemu gospodarstvu ter razvojnim načrtom, da se moramo z njo odločno spopasti takoj in s skupnimi močmi,« je pred skupno sejo vseh občinskih svetov slovenske Istre povedal predlagatelj seje, koprski županNa sejo so vabljeni tudi minister za okolje in prostor, ministrica za infrastrukturo, generalni direktor Slovenskih železnic, sedem istrskih poslancev, direktor Rižanskega vodovoda Koperin, poveljnik Gasilske brigade Koper.Danes ob 16. uri pa si bodo kraj nezgode pri Hrastovljah ponovno ogledali okoljski minister, predstavnica agencije za okoljein generalni direktor Slovenskih železnic. Danes bodo položili tudi zaščitne folije, ki bodo, če bi prišlo do pronicanja vode iz stropa ali stene predora na kraju železniške nesreče pri Hrastovljah, na razdalji 50 metrov na vsako stran od onesnaženega odseka, zagotovile, da se voda zajame in odvede iz predora.