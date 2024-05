Župani po poti sodnikov zaradi plač na ustavno sodišče

V nadaljevanju preberite:

Skupnost občin Slovenije (SOS) je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti več zakonov, ki zadevajo plače občinskih funkcionarjev. Prepričani so, da je sistemska ureditev prejemkov županov in podžupanov neustrezna, ne odseva odgovornosti in zahtevnosti njihovega dela, jih postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi s funkcionarji sodne, izvršilne in zakonodajne veje oblasti, sporno pa se jim zdi tudi, da kljub obremenitvam niso upravičeni do nobenega dodatka, ki sicer pripadajo javnim uslužbencem, in tudi, da je plača župana odvisna od velikosti občin.