Župani zaradi Airbnb med dvema ognjema

Sodišče EU je konec oktobra v tožbi belgijskega podjetja Smartflats proti regiji Bruselj zaradi regulacije kratkoročnega najema stanovanj v turistične namene odločilo, da države članice lahko omejijo oziroma pogojujejo tovrstno dejavnost, vendar morajo biti ukrepi sorazmerni, pregledni in utemeljeni. Slovenski sobodajalci menijo, da to postavlja v negotovost regulacijo dejavnosti, ki so jo pred kratkim pri nas sprejele nekatere občine. To so morale po zakonu storiti do konca oktobra, zato je to v njih postalo tudi predvolilno vprašanje. Številna mesta in občine po EU so zaradi velikega povečanja kratkoročnega oddajanja nepremičnin prek spletnih platform, kot sta Airbnb in Booking, sprejeli določene omejitve in pogoje za izvajanje te dejavnosti. Med njimi je tudi Bruselj. Omenjena sodba v ...