Župani že secirajo drobovje pokrajin

Ljubljana – Če odmislimo število pokrajin, oblikovanih po principu enajstih mestnih občin, in umestitev občin vanje, bodo morali snovalci zakona o pokrajinah izpiliti dikcijo številnih členov in predvsem bolj jasno določiti naloge in vire financiranja pokrajin. Brez teh političnega konsenza še leta ne bo. Pokrajine niso politična kaprica, določa jih 143. člen Ustave Republike Slovenije. Prvi predlog zakona o pokrajinah iz leta 1998 je temeljil na ustavni določbi, ki jih je opredelila kot »medobčinske tvorbe«, zaradi česar so bile vnaprej obsojene na propad. Ustanovitev pokrajin kot ravni med državo in ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.