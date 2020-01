Župani Zgornje Gorenjske z lepimi besedami prepričali Pirca

Lokacija s hišicama na Spodnjem Plavžu, kamor zavetišče vrača mačke z območja občine Jesenice, ki naj ne bi bile primerne za domače živali. FOTO: Tomi Lombar

V zavetišču za živali »skoraj lepše kot doma«

Sedem županov Zgornje Gorenjske glede sodelovanja z zavetiščem ni našlo slabe besede. FOTO: Tomi Lombar

Pirc: to je zarota

Župani sedmih občin Zgornje Gorenjske so soglasno izrekli podporo delovanju zavetišča za zapuščene živali Perun, s čimer so si zagotovili nadaljnje sodelovanje z zavetiščem, ki je viselo v zraku od napovedi prekinitve pogodb lastnika zavetišča sedmim gorenjskim občinam.Župan občine Jeseniceje na tiskovni konferenci, katere namen je bil popraviti podobo o zavetišču v javnosti, dejal, da jim je napoved lastnika edinega zavetišča za zapuščene živali na Gorenjskem, da bo prenehal opravljati dejavnost zaradi medijskih in drugih pritiskov, predvsem zaradi domnevno nepravilnega ravnanja z zapuščenimi mačkami, nakopala precej skrbi. Predstavniki občine so si ogledali delovanje zavetišča in ocenili, da ni razloga za prekinitev sodelovanja z zavetiščem. Če bi izvajalca javne gospodarske službe iskali zunaj Gorenjske, bi to pomenilo tudi dodatno finančno breme, zato so v občini zadovoljni, da si je lastnik zavetiščapremislil in bo dejavnost opravljal še naprej, je poudaril Račič.Občina Jesenice ima s Perunom sklenjeno petletno koncesijsko pogodbo za prevzem in oskrbo zapuščenih živali, ki se izteče septembra letos. Koncesijsko pogodbo, ki od obeh strani predvideva trimesečni odpovedni rok, imata še občini Kranjska Gora in Kranj – a slednja le do konca januarja –, drugih 14 občin pa ima z zavetiščem sklenjene običajne pogodbe.Branko Pirc, ki se je prav tako udeležil tiskovne konference, je napovedal, da občinam Spodnje Gorenjske pogodb ne bo podaljševal, z občinami Zgornje Gorenjske pa bo sodeloval še naprej, če bodo našli skupni jezik.Tudi župan občine Gorjesi je delovanje zavetišča po objavah o domnevnih nepravilnostih, zlasti da za mačke ne išče aktivno lastnikov, temveč večino – kar 90 odstotkov vseh – vrne na mesto pobiranja, ogledal na lastne oči, in zaključil, da je za izgubljene živali poskrbljeno »skoraj lepše kot marsikje na domovih, kjer imajo pse in mačke. Pogodbo s Perunom imamo 13 let. V tem času nismo dobili nobene pritožbe, problematične zadeve smo reševali skupaj. Veseli smo, da imamo zavetišče, ki je blizu,« je dejal Torkar, in še dodal, da želijo in upajo, da bo pogodba med občino in zavetiščem, ki poteče oktobra letos, sklenjena tudi za naprej.V tako naklonjenem tonu so o zglednem sodelovanju občin in zavetišča govorili tudi župani Žirovnice, Bleda, Bohinja, Kranjske Gore in Radovljice. Župan občine Žirovnicaje že sicer prešerno vzdušje med župani popestril z izjavo, da je Pirc »resda velik možakar, a ima smisel za delo z živalmi«. Poudaril je, da ne »vidim interesa, zakaj bi kdor koli od nas županov imel sklenjeno pogodbo z nekom, ki neustrezno skrbi za živali«.O tem, ali je bolj smiselno veterinarsko oskrbljeno mačko izpustiti v okolje pobiranja ali pa zanjo iskati novega lastnika, je Pogačar dejal: »Občina Žirovnica je sestavljena iz desetih vasi in verjemite mi, da živali v občini znajo živeti na vasi.« Namignil je tudi, da so v ozadju za diskreditacijo Peruna interesi za prevzem njegove dejavnosti na Gorenjskem. V elektronski pošti, ki jo je prejel od enega od društev za varstvo živali, to opozarja na domnevne nepravilnosti v zavetišču, po drugi strani pa ponuja storitve dveh drugih izvajalcev, je dejal Pogačar.Pa vendar domneve o nepravilnostih pri delovanju zavetišča niso le plod medijskih pritiskov, kot trdi Pirc in verjamejo župani. Inšpektorica uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je marca lani v zavetišču opravila pregled na podlagi prijave, je ugotovila vrsto kršitev (Pirc ni vodil evidence o živalih, ni imel potrdil o posegih, novim skrbnikom je oddajal živali, ki niso bile veterinarsko pregledane, ni izvedel registracije psov, v okolje je vračal nesterilizirane oziroma nekastrirane mačke, občinam in upravi za varno hrano je napačno poročal o številu živali in veterinarskih posegih), za katere mu je izdala ureditveno odločbo. Maja lani je inšpektorica ob kontrolnem pregledu ugotovila, da je Pirc kršitve odpravil.A še vedno večino mačk, ki pristanejo v zavetišču, vrne na lokacijo, kjer jih je pobral. Pirc je pojasnil, da so mačke, ki jih prevzema zavetišče, »divje«. »Ne pobiramo mačk, ki se nam predajo iz naročja, temveč takšne, ki se hranijo pri hišah, in niso od nikogar. Ko jo ujameš in zapreš v kletko, si stolče nosek. To vam bodo potrdile tudi stranke«. Te po njegovih besedah tudi pravijo: »Nazaj jih pripeljite, jih bomo mi hranili«.Lastnik Peruna je poudaril, da zavetišče ni nastalo iz »gajb«, ampak hotela za pse, in ima vse pogoje za delovanje. Na očitke, da od občin prejema visoke zneske – lani 75.000 evrov –, je odvrnil, da je revizija pred leti pokazala, da je med vsemi zavetišči daleč najcenejše. Pomanjkljivosti glede dokumentacije – izgubili so se trije listi s podatki o karanteni živali – so bile posledica upokojitve tajnice, nova pa listin ni našla takoj.»Za vse, kar smo naredili, je bilo izdano potrdilo, na katerem je zapisano, kje, kako, kaj, kdaj in zakaj. Kopijo dobi tudi občina, ko izstavimo račun. Smo izvajalec del občin,« je pojasnjeval, in dodal, da so bile vse nepravilnosti odpravljene, kar je potrdila tudi inšpektorica.Prepričan je, da celoten »spektakel« proti zavetišču vodita dve osebi, ena od njih je vodja društva za zaščito živali, ki mu hoče prevzeti dejavnost zavetišča. Omenil je tudi, da njegova žena in hči po telefonu prejemata grožnje. Našo prošnjo o obisku zavetišča je zavrnil.