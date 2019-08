FOTO:Županja imenovala »krivce« za donosni posel

Trbovlje – Trboveljska županja Jasna Gabrič je pred izredno sejo, ki jo je zaradi dovoza dobrih sto ton pepela iz ljubljanske Energetike sklicala za 8. avgust, na enem od družbenih omrežij imenovala tudi »krivce« za to, da je pepel našel pot v Trbovlje: Ervina Renka, Marka Agreža in Matjaža Eberlinca. Posel, ki so ga sklenili, je vreden slabih 50.000 evrov.Ervin Renko, direktor HSE EDT, trboveljske energetske družbe, ki je zrastla na pogorišču Termoelektrarne Trbovlje (Tet) in po njegovi likvidaciji (p)ostala del skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE), je, kot piše Gabričeva, podpisal pogodbo za dovoz odpadkov v Trbovlje. ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.