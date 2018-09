Županja in Türkov svetovalec že na tapeti

Zasavje

6

sodelavcev je zapustilo trboveljsko županjo Jasno Gabrič v tem mandatu, sedem se jih je upokojilo

Pustoslemšek ima svojo DNK

Medvešek osebno menda nima nič s »FB-akrobacijami«

Jani Medvešek gre na volitve s svojo listo in z Jeričevo podporo ter podporo SD. Foto Osebni arhiv

Matjaž Švagan, župan občine Zagorje ob Savi Foto Leon Vidic

V Trbovljah se v bitko proti sedanji županji podaja Jože Pustoslemšek.

V Hrastniku se po 16 letih poslavlja Miran Jerič.

Njegov najresnejši naslednik je Jani Medvešek.

V Zagorju bo Matjaž Švagan, kot kaže, dobil še sedmi mandat.

- Zasavje – Za predvolilno vročico sta te dni poskrbela Trboveljčan Jože Pustoslemšek in hrastniški županski kandidat Jani Medvešek. Prvi, nesojeni direktor trboveljske Komunale, se podaja v župansko bitko proti županji Jasni Gabrič, ki je v aferi Komunala odigrala ključno vlogo proti njemu. Medveška pa utegne predvolilni spodrsljaj na facebooku stati položaja direktorja MCH.Bogdan Barovič je bil doslej edini trboveljski župan, ki si je po enem mandatu želel še drugega – in ga tudi dobil. To bo poskušala tudi sedanja županja Jasna Gabrič, ki pa se bo morala predvolilno soočiti s Pustoslemškom, človekom, ki je tudi z njeno pomočjo, kakor pravi, ostal »pred Komunalo, namesto v Komunali«. Naj spomnimo: Pustoslemšek je lani kandidiral za njenega direktorja, že imel v žepu sklep nadzornikov o imenovanju, po skupnem manevru Komunale in Gabričeve – na njen predlog je sodišče za v. d. direktorja Komunale imenovalo prejšnjega direktorja in neizbranega kandidata Milana Žnidaršiča – pa zdaj pravico išče na sodišču. Med ovadenimi v aferi Komunala je poleg Žnidaršiča tudi Gabričeva, ki jo je v tem mandatu zapustilo šest sodelavcev, sedem se jih je upokojilo. Da je za odhode, kot je neuradno slišati, kriv mobing, Gabričeva zanika.Odkar je na cesti, se je Pustoslemšek odločil preizkusiti v politiki. Izvedeli smo, da bo s svojo listo DNK – Danes za naslednji korak Trbovelj poskusil dobiti tudi sedeže v občinskem svetu. Dvesto glasov podpore je zlahka zbral. S pripisom, naj se sami prepričajo v »pravičnost« sistemskih poti v primeru Komunale, pa je medije 1. oktobra množično povabil na narok v Žnidaršičevi tožbi proti Komunali, v kateri si je šele s sodbo višjega sodišča priboril status stranke v postopku.Volilna vročica se stopnjuje v Hrastniku, saj se prvi Hrastničan Miran Jerič po šestnajstih letih poslavlja. Na njegov stol si neuradno želi najmanj šesterica kandidatov. Najbolj nerodno pa je predvolilno bitko začel Jani Medvešek, najresnejši pretendent za Jeričevega naslednika, ki so mu podporo poleg Jeričeve liste obljubili tudi v hrastniški SD. Medvešek je direktor Mladinskega centra Hrastnik, pred tem svetovalec v kabinetu predsednika države Danila Türka. Očitajo mu, da je profil MCH izkoristil za promocijsko predvolilno predstavitev svoje Liste za našo dolino; sam krivdo zaradi »akrobacij« na facebooku zavrača. Kot smo izvedeli, bodo člani liste Naš Hrastnik na prvi jesenski seji občinskega sveta zaradi zlorabe položaja predlagali Medveškov odstop z direktorskega mesta v MCH.Hrastniška SD se po izvolitvi Soniboja Knežaka za poslanca, kot je slišati, ukvarja s hudimi kadrovskimi težavami. Knežak je bil zadnja leta njen edini kandidat na vseh volitvah, zdaj menda v vsem lokalnem odboru nima naslednika. Poleg tega je stranka dolžna »uslugo« Jeričevi listi, ki je na volitvah v državni zbor podprla Knežaka, tokrat naj bi SD podprla Medveška. Ali ga bo tudi po zadnji »avanturi« na facebooku, je negotovo. Poleg Medveška se na kandidaturo neuradno pripravljajo še nekdanja poslanka SMC Vojka Šergan, nekdanji SMC-jevec Božo Majcen s svojo listo, neodvisni Gregor Pajič, Desusova Vojka Povše Krasnik in Marko Funkl, svetnik liste Naš Hrastnik, tudi vodja gibanja za dostojno delo in socialno družbo ter predsednik Sindikata prekarcev.Najmanj pretresov je na volitvah pričakovati v Zagorju, kjer župan Matjaž Švagan že najmanj dvajset let nima dostojnega nasprotnika, zato bo na čelu občine, kot vse kaže, ostal še sedmi mandat.