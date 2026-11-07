Županovo vabilo Slovencem, da pridejo živet v središče Koroške

Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler se podaja v svoj tretji mandat, drugič brez protikandidata. V prihodnjih štirih letih želi dokončati poplavno sanacijo, ki je ocenjena na več kot 100 milijonov evrov, nadaljevati razvoj mesta in turizma ter izboljšati prometno infrastrukturo. Za Koroško ostaja ključna tretja razvojna os, dokončanje tega projekta do oktobra 2029 je po njegovih besedah treba vzeti za sveto. Ste edini župan slovenske mestne občine, ki na letošnjih lokalnih volitvah nima protikandidata. Tudi pred štirimi leti ga niste imeli. Kako si to razlagate? To je zagotovo velika potrditev našega dosedanjega dela, hkrati pa velika obveza za naprej. Občanke in občani verjetno pričakujejo, da bomo tudi v prihodnjih štirih letih nadaljevali takšno delo in se angažirali za razvoj Slovenj ...