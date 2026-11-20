V stranki Prerod priznavajo, da na lokalnih volitvah niso bili uspešni, a obenem menijo, da so z delom na lokalni ravni postavili dober temelj za prihodnje. Je pa po nedeljskih volitvah stranko zapustil njen županski kandidat v Ljubljani in predsednik sveta stranke Gregor Novak, z mesta podpredsednika stranke pa je odstopil Klemen Grošelj.

V stranki so za STA pojasnili, da je Novak, ki je bil ves čas član sveta stranke in kasneje njegov predsednik, kot razlog za svoj umik navedel »osebne razloge«. A glede na rezultat na lokalnih volitvah to njegovo potezo razumejo »kot prevzemanje odgovornosti za tak rezultat«. Novak je v prvem krogu županskih volitev v Ljubljani namreč dobil 0,79 odstotka glasov, le nekaj čez odstotek glasov pa so volivci v Ljubljani namenili tudi njihovi listi, ki je tako ostala brez svetniških mest.

Zaradi volitev v Ljubljani je s funkcije podpredsednika stranke odstopil tudi Klemen Grošelj, ki sicer iz stranke ni izstopil. Povod za odstop je bil namreč ravno »samostojni nastop na volitvah v Ljubljani, ki ga ni podpiral oz. je celo menil, da gre za prevelike ambicije posameznikov (kandidata), ki da se odmikajo od vrednot stranke«, so navedli v Prerodu.

V drugem krogu županskih volitev bodo v Ljubljani podprli Luko Mesca, v Mariboru Matevža Frangeža, v Kranju Janeza Černeta in v Slovenskih Konjicah Primoža Pokliča, ki so mu podporo (tudi z nastopom na skupni listi, ki jo je koordinirala SD) izrazili že v prvem krogu.

V drugem krogu županskih volitev bo stranka Prerod v Ljubljani podprla Luko Mesca. FOTO: Jure Erzen

Sicer pa tudi v stranki ugotavljajo, da na lokalnih volitvah niso bili uspešni, vsaj ne z vidika pridobitve mest v občinskih svetih oz. županov. V Mestni občini Maribor je bil na mesto svetnika izvoljen njihov član Matej Vodopivec. Kandidiral je sicer na Listi za razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, na kateri je bil tretji na listi, a je s preferenčnimi glasovi iz mestnega sveta izpodrinil dolgoletnega svetnika Stojana Auerja. V Mestni občni Novo mesto pa je skupna lista s SD dobila dva mandata v mestnem svetu.

Predsednik stranke Vladimir Prebilič je kot nekdanji kočevski župan zadovoljen, da je lista Moja Kočevska, katere ustanovitelj je, ohranila enako število svetniških mest, njegov naslednik na županskem mestu in njegov nekdanji podžupan Gregor Košir pa »nadaljuje z dobrim rezultatom, kar je priznanje celotni ekipi za dobro opravljeno delo v času vodenja občine od leta 2010«.

V Prerodu ocenjujejo, da so na volitvah nastopili z dobrimi kandidati, ki so s svojim delom na lokalni ravni prispevali k večanju prepoznavnosti stranke. »Na koncu smo vendarle nagovorili več tisoč ljudi, po različnih delih Slovenije. To je za stranko, ki komaj začenja z delovanjem na lokalni ravni, tudi dober temelj za delo v prihodnje,« so zapisali za STA.

Ob tem so spomnili, da je bil Prerod ustanovljen komaj pred dobrim letom dni, v tem času pa so sodelovali na dvoje volitvah in štiri referendumih, kar je za novo stranko, ki še nima razvite terenske mreže, kar velik zalogaj. Menijo, da je bilo njihovo izhodišče slabše tudi zato, ker jim ni uspel preboj v DZ.

Že ob evalvaciji rezultatov parlamentarnih volitev so ugotovili, da je bila ena od napak, da niso takoj ob ustanovitvi stranke ustanovili tudi več lokalnih odborov. Z ustanavljanjem teh so začeli po volitvah, »ko pa je bila motivacija žal slabša«.

Od državnozborskih volitev so sicer zabeležili nekaj odhodov članov, a tudi kar nekaj prihodov novih članov, tako da je število članov vseskozi stabilno. Prisotni so v večini mestnih občin in nekaj manjših. Lokalno mrežo pa nameravajo prihodnje leto nadgrajevati.

Do referenduma bodo sodelovali v kampanjskih aktivnostih. Decembra načrtujejo neformalno srečanje sveta stranke, nato pa se bo svet sestal januarja, ko bo sprejel tudi odločitev o sklicu kongresa. Tega načrtujejo pomladi.