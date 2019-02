Žurnal24 in Med.Over.Net delno v avstrijskih rokah

Avstrijska medijska družba Styria Media International se je z nakupom manjšinjskega deleža v družbah Feniks Media vrnila na novičarski portal Žurnal24, kupila je tudi delež družbe OverNet, ki skrbi za forumski portal Med.Over.Net.»Pomemben investicijski cilj Styrie je nadaljevati pozitiven razvoj spletnih mest zurnal24 in MedOverNet s preverjenima ekipama sodelavcev. Styria Media International načrtuje povečanje svojega lastniškega deleža v naslednjih treh letih,« so po poročanju STA zapisali v sporočilu, ki ga je poslal direktor in odgovorni urednik portala Žurnal24 Matej Košir. Dodal je še, da sta Žurnal24 in MedOverNet komplementarni spletni mesti.Z nakupom spletnega foruma MedOverNet ter novičarske spletne strani Žurnal24 bi novi lastnik zavzel enega izmed večjih spletnih deležev na slovenskem internetnem trgu. Dosegel bi okoli 750.000 enkratnih spletnih obiskovalcev. Če k temu prištejemo še doseg portala Bolha, bo po neuradnih podatkih dosegli več kot 80 odstotkov slovenskih uporabnikov spleta.Avstrijska družba je močno prisotna tudi na Hrvaškem. V njeni lasti so novičarski spletni portali, tudi Večernji list, 24 Sata in Poslovni dnevnik.