Kopanje v Žusterni dovoljeno, a vonj po fekalijah ostaja

Agencija RS Okolje (Arso) je preklicala ukrep odsvetovanja kopanja od Žusterne do vključno mandrača Moleta. Na podlagi rezultatov analiz vzorcev vode na kopališču Žusterna, iztoku meteornega kanala in kopalnega območja med izlivom kanala in mandračem Molet ni več razlogov za odsvetovanje kopanja v morski vodi na omenjenem območju, so sporočili.



Ob tem so poudarili, da bodo z nadzorom vode na področju Žusterne v naslednjih dnevih še naprej nadaljeval in v primeru povišanih vrednosti indikatorjev onesnaženja ustrezno ukrepali z namenom, da se zaščiti zdravje kopalcev. Hkrati pa Arso opozarja, da voda v samem iztoku meteornega kanala ni primerna za kopanje, kar bo ustrezno označeno.



Na vprašanje, kako to, da so omogočili odprtje kopališče preden so bili vzorci morske vode dvakrat zapored negativni, so na Arso pojasnili, da so se za to odločili prav zaradi nadaljevanja nadzora.



»Rdeče zastave kljub odprave odsvetovanja kopanja ne bom umaknil, saj je voda polna pene in smrdi po fekalijah,« pa je presenetljivo dejal Duško Madžarevič, direktor koprskega zavoda za šport, ki upravlja s kopališčem v Žusterni. »Razmere bomo spremljali še naprej in bomo videli, kakšne bodo jutri,« doda.



Na koprskem komunalnem podjetju Marjetica so sicer s kamero pregledali kanalizacijsko cev, kjer niso odkrili posebnosti, zdaj pa pregledujejo še vse meteorne jaške, da bi ugotovili, če ima kdo na ta način na črno priklopljeno kanalizacijo. Na območju Žusterne ima v bližini morja sicer 26 hiš še vedno greznice, saj nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. »Krajani si želimo, da bi čimprej odkrili, kaj je narobe in bi zadeve sanirali, da se bomo lahko spet kopali in tudi v prihodnje živeli od turizma,« pripomni Igor Čurin, predsednik Krajevne skupnosti Žusterna.