Zvečer grozijo nevihte

Zvečer in prvi polovici noči se bodo predvsem na severovzhodu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer pa bodo vmes tudi še sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Popoldne se bo od severa zjasnilo, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev. Nad Alpe in naše kraje se je s severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka dokaj suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo sončno, v Alpah in v sosednjih pokrajinah Avstrije bodo nastajale plohe in nevihte. V nedeljo bo v krajih zahodno od nas že večinoma oblačno. Drugod bo sprva še nekaj jasnine, a se bo od zahoda oblačnost postopno povečevala. Pihal bo jugozahodnik.