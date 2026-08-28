Zvečer in ponoči možna neurja, oranžno opozorilo za zahod države

Zvečer bo še dokaj jasno, jugozahodnik bo postopno slabel. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe, nastanejo lahko tudi močnejše nevihte. Agencija je za zahodni del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij razglasila oranžno opozorilo.

FOTO: Arso

Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Tudi Meteoinfo Slovenija navaja, da nas bo po vročem dnevu zvečer oplazil vpliv oslabljene hladne fronte. Nevihte, ki že nastajajo nad severno Italijo, se bodo v večernih urah hitro pomikale proti vzhodu in nekatere bodo okoli 21. ure dosegle tudi Slovenijo.

Možen je nastanek nevihtne linije, ki bi lahko prešla večji del Slovenije. Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a siloviti nalivi, lokalno pa se lahko pojavi tudi toča. Zaradi hitrega pomikanja neviht večjih količin padavin večinoma ne pričakujemo.

Jutri še nekaj ploh in kakšna nevihta

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija.

Opozorilo: ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane krajevno neurje.

Obeti

Vnedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je območje nizkega zračnega tlaka, hladna fronta je od severozahoda že dosegla Alpe. Pred njo se nad naše kraje z jugozahodnim vetrom širi zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Zvečer bo še dokaj jasno, v sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile proti vzhodu. Ob nevihtah bodo možni močnejši sunki vetra. V sosednjih pokrajinah Hrvaške in Madžarske bo ostalo suho. V soboto se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo.