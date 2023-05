Zvečer in ponoči še trije novi plazovi v občinah Lenart in Šentillj

Zvečer in ponoči so se sprožili še trije zemeljski plazovi, in sicer dva na območju občine Lenart in eden na območju občine Šentilj. Za sanacijo posledic so aktivirali dve gasilski enoti, poroča center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. V soboto se je tako skupaj sprožilo 21 plazov, gasilci pa so odpravljali tudi posledice deževja.

Zaradi preteklega močnega deževja in razmočenega terena se je v soboto sprožilo več zemeljskih plazov, po doslej zbranih podatkih 21, in sicer 14 na območju regijskega centra za obveščanje Maribor in sedem na območju ptujskega centra. Za sanacijo plazov so aktivirali 17 gasilskih enot.

Gasilci so s folijo prekrivali plazišča, urejali odvodnjavanje, utrjevali zemljino in postavljali protipoplavne vreče. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode pa so povzročili tudi v naravi in na cestah. Pri odpravljanju posledic večdnevnega deževja je sodelovalo tudi 77 pripadnikov Slovenske vojske z delovnimi stroji in tri komunalna in druga podjetja.

V soboto so gasilci sicer tudi odpravljali posledice obilnega deževja, na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, Ptuj in Murska Sobota so zabeležili sedem dogodkov. Prečrpavali so meteorno vodo iz zalitih prostorov stanovanjskih in gospodarskih objektov, čistili blatna vozišča, odstranjevali podrta drevesa in preventivno s protipoplavnimi vrečami zaščitili nekaj objektov, še navajajo v sporočilu uprave za zaščito in reševanje.