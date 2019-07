Vreme že pokazalo zobe - na Vrhniki močan veter prevrnil šotore na prireditvi

Zvečer bodo še možne posamezne močne nevihte z nalivi in točo.FOTO: Leon Vidic/Delo



Obeti in vremenska slika

Vreme je danes že pokazalo zobe. Ob 15.30 je v športnem parku Vrhnika na Vrhniki močan veter prevrnil nekaj šotorov na prireditvi. Posredovali so gasilci PGD Vrhnika, ki so pomagali organizatorju prireditve postaviti šotore. Poškodovanih ni bilo, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).Zvečer bodo sprva še posamezne nevihte, nato se bo vreme umirilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Zjutraj bo ponekod v osrednji in vzhodni Sloveniji nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Za skoraj celotno Slovenijo so izdali oranžni alarm zaradi neviht.V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Šibka burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.Zvečer bodo še možne posamezne močne nevihte z nalivi in točo, poroča STA.V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan od severozahoda razširile nad večji del Slovenije. Hladneje bo, čez dan bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter. V soboto bo povečini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta.Nad zahodno in srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska motnja se zadržuje nad Alpami. V višinah nad naše kraje ob šibkih zahodnih vetrovih doteka topel in razmeroma vlažen zrak.V četrtek bo v krajih vzhodno od nas in ob morju povečini sončno, drugod bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi nevihtami.