FOTO:Neurja pustošila po nekaterih delih Koroške in Dolenjske

Toča v Prevaljah FOTO: T. D.

Prometno informacijski center za državne ceste opozarja, da je v primeru močnejših padavin na posameznih odsekih cest lahko tudi večja količina vode. Voznikom svetujejo previdno vožnjo, prilagoditev hitrosti in varnostno razdaljo.

Konec tedna bolj stabilno vreme

Ljubljana - Vremenoslovci so za zvečer in ponoči napovedali močnejše nevihte in nalive. Nevihtni oblaki so se sprva začeli pojavljati v krajih zahodno in severno od nas, nato pa so se zgrnili tudi nad Slovenijo.Na Agenciji RS za okolje (Arso) so opozorili, da je na območjih močnejših neviht možen porast hudourniških vodotokov.Kot so na facebooku zapisali gasilci, je občino Prevalje popoldan zajelo močno neurje s točo. O težavah na območju Prevalj je poročala tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, kjer so zapisali, da meteorna voda zaliva kleti in ceste. Poplavljeni so tudi prostori osnovne šole Prevalje. Meseca maja so Prevalje zajele hude poplave . Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je ob obisku kraja obljubil izpeljavo projekta protipoplavne zaščite.O močnejših nalivih so poročali tudi z drugih krajev. Mirno Peč je zajel močan naliv, padala je tudi toča v velikosti lešnika. Močnejše nevihte so zajele tudi območje Trebnjega, Novega mesta in Slovenj Gradca. V Dravogradu je voda zalila cesto Murnhof - Kozji vrh, na Goriškem vrhu pa je narasel potok ogrožal stanovanjsko hišo in lokalno cesto. Gasilci so s pomočjo gradbenega stroja prebili obcestni prepust in potok preusmerili v strugo.V kraju Trnovec v občini Sevnica je potok ogrožal gospodarsko poslopje. Posredovali so gasilci PGD Trnovec, ki so preusmerili tok meteorne vode.Ob 18.50 se je v naselju Polje pri Zagorju podrlo večje drevo, ki je potrgalo telekomunikacijsko napeljavo, zajezilo potok Kotredeščica in zaprlo dovozno cesto. Gasilci PGD Zagorje so podrto drevo razžagali in odstranili.Na območju Celja, Šmarja pri Jelšah in Sevnice je nevšečnosti povzročal vetrolom.Jutri bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, pozno popoldne pa se bo marsikje pokazalo sonce. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane še kakšna ploha, v nedeljo pa kaže na dokaj sončno in toplo vreme.