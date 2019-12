Zvečer se bo nad Slovenijo južni do jugovzhodni veter še okrepil

Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in do jutra prehodno zajele vso Slovenijo, možni bodo tudi močnejši nalivi. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Veter bo do jutra oslabel, napoveduje Arso.

Zaradi povečane vetrovnosti je Arso izdal opozorilo. Na vzhodu Slovenije in v višjih legah sunki vetra že presegajo hitrost 50 kilometrov na uro (Zgornja Kapla 90 km/h, Goričko 65 km/h, Trojane 55 km/h), so sporočili z oddelka za meteorološko prognozo na Arsu.Danes zvečer se bo nad Slovenijo južni do jugozahodni veter še okrepil. Ponoči lahko sunki vetra na Primorskem, na severovzhodu in v višjih legah v sunkih presežejo hitrost 70 kilometrov na uro.Od danes zvečer do jutri sredi dneva bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije predvidoma padlo od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Predvsem jutri zjutraj in dopoldne bodo nastajali močnejši nalivi.