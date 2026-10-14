Urejanje identitete in prve prijave je ena glavnih ovir aplikacije zVem

Portal za paciente zVEM ima trenutno več kot 700.000 registriranih uporabnikov. Če prištejemo še povezane osebe, torej otroke do 15. leta starosti in varovance, do podatkov katerih dostopajo starši oziroma skrbniki, ter tiste, ki so za dostop do svojih podatkov pooblastili drugo osebo, število presega 900.000, ugotavljajo na NIJZ. Pravijo, da se pri uvajanju digitalnih zdravstvenih storitev zavedajo, da vsi prebivalci nimajo enakih možnosti, znanja ali želje po uporabi digitalnih storitev.

Zaradi začetnih težav in prve prijave, ki je največkrat ena glavnih ovir, posebno pozornost namenjajo podpori uporabnikom, ki imajo težave pri pridobivanju digitalne identitete, vzpostavitvi dostopa ali pri uporabi portala. V prvi polovici letošnjega leta je bilo po Sloveniji vzpostavljenih več kot 60 zVEM digi točk, kjer so uporabniki lahko dobili individualno pomoč pri urejanju dostopa do portala in mobilne aplikacije ter pri pridobivanju digitalne identitete.