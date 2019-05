Zvesti EU, v dobrem in slabem

Slovenija je sprejela pravo odločitev, ko se je pred petnajstimi leti odločila, da vstopi v Evropsko unijo, je bilo ključno sporočilo premiera Marjana Šarca med današnjo slovesnostjo ob 15. obletnici članstva v EU na Brdu pri Kranju. »Zaradi nje smo postali boljši, močnejši in samozavestnejši.«



Po besedah premiera smo Slovenci vseskozi jasni zagovorniki stabilne, močne in enotne Evrope, v kateri vladata spoštovanje in zaupanje. »In tudi zato smo toliko bolj občutljivi, ko kdo ne spoštuje vrednot in pravil, tistega ključnega veziva naše skupnosti,« je poudaril. »Evropska unija je naš dom. Nanj smo ponosni in vanj verjamemo. V dobrem in slabem,« je še dejal Šarec.



Častni gost slovestnosti, luksemburški premier Xavier Bettel je Slovenijo označil za zanesljivega in zaupanja vrednega partnerja v Uniji. Pri tem je poudaril, da je članstvo v EU tudi utrdilo suverenost Slovenije. Od pridružitve uniji se je Slovenija po njegovih besedah utrdila ne le kot trdno gospodarstvo in čudovita počitniška destinacija, temveč tudi kot zanesljiv in zaupanja vreden partner v EU ter glas razuma za tesnejše povezovanje unije.

Več odločnosti, poguma, daljnosežnosti

Predsednik slovenske vlade je sicer priznal, da Slovenija pri svojem delovanju v EU ni vedno dovolj odločna, pogumna in daljnosežna. Po njegovem morda tudi zato, ker se včasih zapletemo v majhne stvari, ne da bi bili skupaj sposobni videti širše in dlje, in ker mnogokrat ne znamo dovolj zaupati vase in ceniti dosežkov.



Bil je tudi odkrit, da znotraj EU ni vse idealno, zato sta nujna iskrena ocena stanja in kritičen pogled. »A ne s ciljem rušenja naše skupne hiše, temveč s ciljem izboljšanja pogojev bivanja v njej,« je dejal in menil, da bi največjo škodo uniji povzročili z zatiskanjem oči pred realnimi problemi.



Tako slovenski kot luksemburški premier sta pozvala k udeležbi na evropskih volitvah. Premier Šarec je ob tem dejal, da je treba reči »odločen ne tistim, ki sejejo strahove, izključujejo in obljubljajo neuresničljivo«.