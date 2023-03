Zveza pacientov: Kritika ZZZS je nerazumljiva

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije ne razumejo kritike Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) glede novega klicnega centra za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Poudarjajo, da od vseh profesionalnih organizacij v slovenskem zdravstvu pričakujejo, da bodo na prvo mesto postavile paciente namesto prelaganja odgovornosti.

V Zvezi organizacij pacientov Slovenije, ki združuje 30 različnih zvez, združenj in društev s področij različnih bolezni, podpirajo vse aktivnosti, ki vplivajo na boljšo dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na tem področju so lani jeseni v posebni delovni skupini oblikovali stališča o dostopnosti in enakopravnosti ter jih dopolnili s sedmimi konkretnimi ukrepi. Ti vključujejo tudi vse tisto, kar lahko njihove organizacije pacientov prispevajo k reševanju te problematike. Stališča in predlog ukrepov so predstavili ministru za zdravje, so pojasnili.

Podprli so tudi klicno številko 080 18 01 kot novo pot do informacij, ki je na voljo pacientom. Razumejo težave, s katerimi se spopadajo ob začetku delovanja in poudarjajo, da je v njihovem interesu, da številka preživi in se razvije do polne funkcionalnosti.

Zanje je nerazumljiva kritika nove klicne številke, ki jo je izreklo vodstvo ZZZS. »Še posebej, ker smo pogrešali njihov odziv ob hudih problemih z dostopnostjo pacientov tako neposredno do izvajalcev v zdravstvu in še posebej z neodzivnostjo na telefonskih številkah oziroma elektronski pošti,« so zapisali.

ZZZS pa je pohvalno napovedal nekatere izboljšave tudi v njihovem načinu zagotavljanja ažurnih informacij, so poudarili pri zvezi.

Roka sodelovanja

Generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar. FOTO: Leon Vidic

Ob tem so dodali, da ne le od ZZZS, temveč od vseh profesionalnih organizacij v slovenskem zdravstvu, pričakujejo, da bodo na prvo mesto postavile paciente, namesto prelaganja odgovornosti eden na drugega pa naj pričnejo sodelovati. Zveza vsem ponuja takšno sodelovanje, so poudarili.

Klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema je začel delovati 1. marca. Na telefonski številki 080 18 01 je dostopen ob delavnikih med 9. in 16. uro. Klicni center je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za neopredeljene.

Kmalu po delovanju klicnega centra so z ministrstva za zdravje sporočili, da seznami ZZZS o razpoložljivih zdravnikih niso ažurirani. ZZZS so pozvali, naj sezname ažurira.

Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je nato v sredo napovedala, da bo zavod najkasneje do 24. marca začel dnevno posodabljati podatke o razpoložljivih zdravnikih. »Tovrstno dnevno posodabljanje dejansko ne bo rešilo izhodiščnega problema, zaradi tega ne bomo imeli več prostih zdravnikov, ampak samo večkrat ažurirane podatke,« je ob tem opozorila Mlakar.