Zveza potrošnikov Slovenije o kemikalijah: Zelo težko je izbrati varne izdelke

Partnerji projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij, med njimi tudi Zveza potrošnikov Slovenije, so opravili anketo, ki razkriva, da so potrošniki zaskrbljeni zaradi skritih kemijskih nevarnosti v izdelkih za vsakdanjo rabo.

Raziskava je pokazala rast deleža anketirancev, ki menijo, da so dobro informirani glede škodljivih kemikalij v izdelkih. Letos je tako poročalo 17 odstotkov vprašanih, kar je dve odstotni točki več kot lani. Delež tistih, ki menijo, da niso dovolj informirani, se je zmanjšal s 46 na 41 odstotkov, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS).

Potrošnike najbolj zanima problematika rakotvornih snovi, o čemer želijo pridobiti še več informacij. Menijo, da najbolj poznajo področje mikroplastike, a bi želeli o tem izvedeti še več, so zapisali v ZPS. Prav tako se je povečalo zanimanje za t. i. snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in imajo resne, pogosto tudi nepopravljive škodljive učinke na zdravje ljudi ali okolje, ter za t. i. večne kemikalije, ki so znane po izjemni obstojnosti.

Potrošniki so zelo zaskrbljeni zaradi potencialno škodljivih kemikalij v vsakdanjih izdelkih, kot so detergenti, kozmetika, izdelki za osebno nego, otroški izdelki, tekstil, pohištvo in embalaža za živila, je pokazala anketa, in se zato obračajo na bolj trajnostne blagovne znamke.

Za omejitev kemikalij v vsakdanjih izdelkih

Letos je 42 odstotkov vprašanih menilo, da so bolj trajnostni izdelki, označeni z zaupanja vredno zeleno oznako, varnejši in vsebujejo manj škodljivih kemikalij kot običajni, kar je za šest odstotnih točk več kot lani. Če bi bilo ugotovljeno, da izdelek vsebuje škodljive kemikalije, bi 40 odstotkov ljudi iskalo alternativne izdelke ali opustilo nakup, če ti ne bi obstajali. Dobra četrtina sodelujočih (26 odstotkov) pa takšnih izdelkov sploh ne bi kupila.

Na anketo so odgovarjali potrošniki iz Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, izvedli pa so jo v spomladanskih mesecih leta 2024 in 2025.

Potrošniki si želijo izvedeti še več o mikroplastiki in rakotvornih snoveh v vsakdanjih izdelkih. FOTO: Shutterstock

Kot odgovor na zahteve javnosti po strožji zakonodaji so v okviru kampanje Za življenje brez nevarnih kemikalij že lani objavili peticijo, s katero so odločevalce pozvali k sprejetju strožjih politik na ravni EU.

»Škodljive kemikalije, ki se skrivajo v vsakdanjih izdelkih, tiho zastrupljajo naša telesa in planet. Njihova prepoved ni le izbira, temveč odgovornost za zaščito vseh nas in prihodnjih generacij. Potrošniške organizacije pozivajo odločevalce, naj bolj aktivno omejijo nevarne kemikalije v izdelkih za vsakdanjo rabo,« so poudarili v ZPS.

Vodja projektov z Zveze potrošnikov Slovenije Urša Šmid je dejala, da je ob obilju ponudbe ter pogosto agresivnih načinih prodaje in prikritem oglaševanju izjemno zapleteno sprejemati prave, racionalne odločitve, ki ne bodo škodile zdravju ali okolju.

»Potrošniki niso kemiki, informacije na izdelkih so pogosto pomanjkljive ali pa jih sploh ni. Takšen primer so nevarne kemikalije v tekstilnih izdelkih ali igračah. Zato je zelo težko izbrati varne izdelke,« so jo povzeli v sporočilu za javnost.