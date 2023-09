Pri tabornikih sum kršitve spolne nedotakljivosti

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je v preteklem tednu prejela obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb zoper člana vodstva enega izmed njihovih rodov. To osebo so do razjasnitve okoliščin umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog. Kot so zapisali, je zvezi tabornikov Slovenije varnost in spolna nedotakljivost članov najpomembnejša.

»Starše naših članov, ki bi bili lahko prizadeti, smo o tem obvestili in se pogovorili z njimi. Predstavili smo jim smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Podprli smo tudi prizadeti rod in jim zagotavljamo potrebno pomoč. V preiskavi za razjasnitev okoliščin bomo še naprej dejavno sodelovali,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zapisali so še, da ne bežijo od težav in si ne zatiskajo oči, da so odkloni možni povsod, tudi v njihovi organizaciji. »Verjamemo, da bomo tudi ob tej preizkušnji zmogli živeti vrednote, ki smo jim zavezani taborniki – iskrenost, solidarnost, varnost, angažiranost, pripravljenost pomagati, odgovornost do sebe, do sočloveka in družbe,« so zapisali.

Staršem in otrokom rodu nudijo pogovore, izvedli pa so tudi razbremenilne delavnice zanje, je na novinarski konferenci, ki so jo sklicali danes, pojasnila Urška Bratkovič, generalna sekretarka ZTS. Staršem so predstavili tudi smernice za pogovor z otrokom ob čustveno zahtevnem dogodku. »Odgovorni smo jih podpreti, odkar smo izvedeli za to, smo dali vse na stran in delali na tem, da zagotovimo varnost,« je dejala Neža M. Slosar, načelnica ZTS za odnose z javnostjo.

Starešina ZTS Jasna Vinder je poudarila, da se zveza s takšnim primerom sooča prvič, zaradi dogodka so pretreseni, vendar bodo nadaljevali taborniško dejavnost, z ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. »Protokole bomo pregledali ter jih po potrebi dopolnili,« je napovedala. Pri zvezi tabornikov so obljubili, da bodo tudi v prihodnje ob morebitnih podobnih dogodkih postopali enako, kot so v tem primeru, in nemudoma obvestili pristojne.