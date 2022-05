Zvišanje zagotovljenih pokojnin in napoved reforme

V nadaljevanju preberite:

Počakajmo, da bomo videli, kakšni bodo predlogi, s katerimi nameravajo cilje, ki so si jih postavili v koalicijski pogodbi, uresničiti, je pogost komentar na prioritete, ki so jih Gibanje Svoboda, SD in Levica zapisali v programu za delo. V njem navajajo nekaj obljub, veliko zelo pomembnih vprašanj, kot je napoved pokojninske reforme, pa je bolj ko ne le omenjenih.

Tako delodajalci kot sindikati podpirajo zavezanost k spoštovanju socialnega dialoga, obuditvi socialnega partnerstva in delovanja ekonomsko-socialnega sveta. Prav v dialogu s socialnimi partnerji bodo, kot so zapisali, izvedli pokojninsko reformo, ki bo krepila prvi pokojninski steber, spodbujala pokojninsko varčevanje, omogočala dostojno starost in bo finančno vzdržna.