Katerim politikom »zvoni«

Ljubljana – Pred začetkom sestavljanja aktualne vlade so krožile informacije o tem, da se odločitev o vstopu v koalicijo poskuša od nekaterih politikom izsiliti tudi z grožnjo o objavi novic iz njihovega zasebnega življenja. »Te stvari naj bi zdaj prihajale na dan,« je povedal predsednik vlade Janez Janša.»Vem, da je nekaj dni nazaj prišla informacija, da so proti koncu lanskega leta, ko so se začeli medstrankarski spori v Šarčevi koaliciji še dodatno zaostrovati, umaknili tako imenovani zvonček iz evidence osebnih podatkov nekaterih prvakov koalicijskih strank. Zvonček je opozorilo, ki pooblaščeni osebi oziroma ...