Zvonko Černač: Počrpati moramo vse, do zadnjega centa

Z ženo in tremi otroki živi v Postojni. Njegovo vodilo, kot izhaja iz njegove predstavitve na spletni strani SDS, je: »Glej daleč, in ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje!« – Robert Baden-Powell

Zvonko Černač je dolgoletni poslanec, v državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2004. Za časa druge vlade Janeza Janše je vodil ministrstvo za infrastrukturo in prostor in je izkušen politični maček. Je predsednik odbora za infrastrukturo in prostor pri strokovnem svetu SDS, v državnem zboru je v tem mandatu vodil odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.



Čeprav so bile resor pripravljene oziroma so ga želel voditi tudi druge koalicijske partnerice, ga je SDS obdržala zase. Izpostavlja ga kot enega od ključnih resorjev.

Kandidat za kohezijskega ministranapoveduje, da stanje na področju črpanja evropskih sredstev ni dobro. »Je boljše kot pred letom in pol, a precej slabše, kot je bilo v primerljivem obdobju prejšnje finančne perspektive 2007–2013,« je ugotovil in kot svoji prednostni nalogi izpostavil, da bo Slovenija počrpala vsa razpoložljiva sredstva iz obstoječe finančne perspektive in pravočasno pripravila vse podlage za novo, in sicer za tiste projekte, ki bodo dobri za ljudi ter bodo pomagali zmanjševati zaostanek v razvitosti med regijami.Po informacijah, ki jih je kandidat za ministra predstavil pred odboroma za gospodarstvo in odborom za zadeve EU, je sicer trenutno ogroženih okoli deset odstotkov sredstev oziroma 300 milijonov, kar pomeni, kot poudarja, 6000 postelj v domovih za starejše. »Niti ena postelja ne sme in ne bo izgubljena, počrpati moramo vse, do zadnjega centa,« je poudaril.A če hočemo do leta 2023 počrpati vsa sredstva, to pomeni najmanj 500 milijonov evrov na leto. To pomeni veliko težavo tako za državni kot občinske proračune, je ugotovil Zvonko Černač in dodal, da utegne dinamiko črpanja dodatno otežiti epidemija novega koronavirusa.Bistvena se mu sicer zdi nova finančna perspektiva, glede katere dogovora na ravni EU še ni, vendar je finančni okvir bolj ali manj znan. Dogovor po njegovih besedah sicer verjetno še ne bo sklenjen v času hrvaškega predsedovanja svetu EU, ampak v drugi polovici leta, ko bodo že znane posledice pandemije. »Gojim zmerni optimizem, da lahko Slovenija izboljša trenutni položaj za naslednjo finančno perspektivo. Zakaj? Ker sta bili tako prva kot druga vladapri pogajanjih za slovenski del bruseljskega kolača zelo uspešni,« se je še pohvalil.V letu in pol bo Zvonko Černač že peti minister (Alenka Smrkolj (SMC), Marko Bandelli (SAB), Iztok Purič (SAB), Alenka Bratušek (SAB) in Angelika Mlinar (SAB)) oziroma četrti, ki se je predstavljal pred pristojnima odboroma, na tem položaju, kar se mu ne zdi ravno najboljša popotnica. Da bo lahko uspešno delal, bosta ključna ministra za finance ter za okolje in prostor, pomembno se mu zdi tudi uživanje podpore predsednika vlade.