ZZZS bo tudi letos potreboval rebalans finančnega načrta

V prvem postcovidnem letu deluje zdravstvo rekordno dobro, ugotovimo, če pogledamo število obravnav po posameznih sektorjih v prvi polovici leta za zadnjih pet let. Tako v družinski medicini kot v specialistični obravnavi in bolnišnicah ter zobozdravstvu so v prvega pol leta letos zdravili več bolnikov kot v zadnjem predcovidnem letu 2019 in seveda v času covida-19. Temu ustrezno je tudi stanje zdravstvene blagajne. Kakšno?