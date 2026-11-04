ZZZS naj bi osebnega zdravnika našel v 15 dneh

Zakon: Predlog ministrstva za zdravje za večjo dostopnost zdravstvenega varstva predvideva tudi iskanje pediatrov, ginekologov in specialistov z najmanj vrste.
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ZZZS naj bi našel možnost osebnega zdravnika, ki še sprejema paciente, in specialista s krajšo čakalno dobo, bolnik pa lahko to tudi zavrne. Fotografija je simbolična. FOTO: Matej Družnik
Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je bilo konec septembra 126.105 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, svojega pediatra nima 17.166 otrok, brez opredeljenega ginekologa je več kot 226.000 žensk in deklet, starejših od 13 let. Iz teh statistik so izhajali pristojni na ministrstvu za zdravje pri pripravi predloga zakona o povečanju dostopnosti do zdravstvenega varstva, ki bo v javni obravnavi do 11. novembra. Dobrih namenov mu ne gre oporekati, marsikdo pa dvomi, da so ti tudi povsem uresničljivi – med drugim predvideva, da bi moral ZZZS posamezniku, ki ostane brez osebnega zdravnika, najpozneje v 15 dneh ponuditi ustrezne možnosti proste izbire novega.
»Glavni cilj zakona o povečanju dostopnosti do zdravstvenega varstva je, da pacient čim prej pride do ...
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