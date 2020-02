ZZZS odprla denarnico za več medicinskih pripomočkov

Marjan Sušelj, generalni direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje, pravi, da tolikšnih finančnih sredstev že dolgo ni zahtevala nobena novost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Zdravstvena zavarovalnica bo za »razširjeno« pravico do medicinskih pripomočkov zagotovila dodatnih skoraj deset milijonov evrov na leto. Največji delež bo namenjen področju inkontinence s približno 80.000 pacienti, nekaterih novih pravic bodo deležni tudi sladkorni bolniki, bolniki s stomo ter slepi in slabovidni. Razširjena pravica začne veljati 1. junija.»Tolikšnih finančnih sredstev že dolgo ni zahtevala nobena novost,« pravi generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je skupščina ZZZS sprejela pred dobrim mesecem dni. Z izjemo napotnic, ki zahtevajo posodobitev informacijskega sistema in jih bomo začeli uporabljati po 8. maju, ter z izjemo uporabe nekaterih novih medicinskih pripomočkov, do katerih bomo lahko dostopali po 1. juniju, spremembe veljajo od 8. februarja.Pacienti, ki trpijo za inkontinenco, bodo namesto treh po novem imeli pravico do štirih plenic na dan, dodatna plenica pripada tistim s težjim obolenjem. Lepši časi se obetajo tudi bolnikom z diabetesom, ki so se morali doslej, če so hoteli izmeriti raven glukoze v krvi, tudi do 250-krat na mesec zbosti v prst. Po novem jim pripada pravica do senzorskega sistema spremljanja glukoze v medceličnini. Že zdaj najmanj en pripomoček iz skupine za inkontinenco pri nas prejema okrog 800.000 oseb, iz skupine pripomočkov za sladkorno bolezen pa okrog 40.000. Slepim in slabovidnim pripada po novem pravica do braillovega pisalnega stroja in do braillove vrstice, ki ni več enkratna pravica, ampak ima petletni rok.Naštete pravice so iz naslova boljše oskrbe zavarovancev z medicinskimi pripomočki, administrativo razbremenitev družinskim zdravnikom in pediatrom pa prinaša odprava pisanja napotnic na specialistični ravni. Napotni zdravnik bo lahko po 8. maju podaljšal veljavnost napotnice osebnega zdravnika za največ dve leti. Napotnica bo po novem imela »rok uporabe« do tri leta. Draga zdravila, katerih cena je doslej presegala dvesto evrov in ki so jih lahko pacienti z letnimi obnovljivimi recepti prevzemali le za potrebe enega meseca, bodo po novem »dosegljiva« za trimesečno uporabo.