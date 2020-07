ZZZS svari pred lažnimi novicami in ponarejenimi karticami

Širjenje lažnih novic na družbenem omrežju. FOTO: ZZZS

Po spletu krožijo fotografije kartic Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki domnevnim imetnikom dovoljujejo neuporabo zaščitnih mask v zaprtih prostorih. ZZZS opozarja, da takšnih kartic ne izdajajo in da gre za očitno ponaredbo. Uporaba mask je v zaprtih javnih prostorih namreč obvezna za vse brez izjem.Objavljanje takšnih slik pomeni širjenje lažnih informacij, je poudaril direktor sektorja ZZZS za informiranje in odnose z javnostjo. O ponaredbi zdravstvenih kartic in sumu goljufije bodo obvestili tudi policijo, je za Delo dejal Kos.Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da je nošenje mask v zaprtih prostorih eden od glavnih načinov preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom in s tem temelj samozaščitnega vedenja.