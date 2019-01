ZZZS umaknil tožbo proti Blažu Mrevljetu

Ljubljana - Danes bi morala biti na delovnem in socialnem sodišču druga obravnava v tožbi, ki jo je proti Blažu Mrevljetu vložil ZZZS, a je ta tožbo umaknil. To je storil še v dveh drugih primerih.Po mnenju ZZZS bi moral Mrevlje, kot nekaj drugih toženih zdravnikov, vračati stroške za specializacije. Po opravljeni specializaciji se namreč ni zaposlil v regiji, kjer jo je opravljal, pač pa je odšel na tuje. V Mrevljetovem primeru so tožbo vložili tik pred zastaralnim rokom – tri leta po njegovem odhodu na tuje - zaradi česar se mu je vzbudil sum, da gre zgolj za maščevanje. Skupaj z zdravnikom Markom Nočem (v teh dneh je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.