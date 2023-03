Razjarjeni protestniki prebili cestno zaporo pri Netanjahujevi rezidenci

Na desettisoče ljudi je včeraj zvečer na ulicah Izraela protestiralo, ker je premier Benjamin Netanjahu odstavil svojega ministra za obrambo Joava Galanta, ki je bil kritičen do načrta prenove pravosodnega sistema in pozval vlado k zadržanju sporne pravosodne reforme.

V Tel Avivu se je zbralo več deset tisoč ljudi, v Jeruzalemu so razjarjeni protestniki prebili cestno zaporo v bližini rezidence premiera Benjamina Netanjahuja. Po poročanju nemške tiskovne agencije ni znano, ali je bil 73-letni premier v času protestov doma. Tam so policisti in vojaki morali uporabiti vodne topove.

Netanjahu je zaradi protestov sklical izredno posvetovanje o nadaljnjem ravnanju. Po poročanju medijev je bila vojska zaradi kaotičnega dogajanja v stanju povečane pripravljenosti. V luči novih protestov je izraelski predsednik Jicak Hercog danes vlado pozval, naj ustavi zakonodajni postopek sporne pravosodne reforme. »Zaradi enotnosti ljudstva, zaradi odgovornosti vas prosim, da nemudoma ustavite zakonodajni postopek,« je zapisal na twitterju. Ob tem je opozoril, da je ljudi v državi zajel globok strah ter da so ogroženi varnost, gospodarstvo in družba Izraela.

Ameriška vlada je zrazila globoko zaskrbljenost zaradi razmer in pozvala k kompromisu. FOTO: Foto Ahmad Gharabli/AFP

ZDA so zaradi dogajanja v Izraelu izrazile zaskrbljenost. Tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson je pri tem pozvala h kompromisu. »Demokratične vrednote so vedno bile in morajo ostati značilnost odnosov med ZDA in Izraelom,« je dejala.

Galant je v soboto zvečer v govoru pozval Netanjahujevo desno koalicijo, naj zadrži načrte glede reforme, katere ključni deli naj bi se začeli izvajati v prihodnjih dneh. Pozval je k dialogu z nasprotniki reforme in dejal, da je nacionalna varnost ogrožena, saj rezervisti v znak protesta proti pravosodni reformi zavračajo služenje. Galant je doslej najvišji član izraelske vlade, ki je bil kritičen do reforme.

Netanjahu trdi, da so reforme namenjene preprečevanju čezmernih pristojnosti sodišč in jih je na zadnjih volitvah podprla javnost.FOTO: Ammar Awad Reuters

Cilj sporne pravosodne reforme, ki je izzvala številne množične proteste, je povečanje moči parlamenta in omejitev možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. Z njo si vlada želi zagotoviti tudi nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov.

Reforma bi vladi dala popoln nadzor nad odborom, ki imenuje sodnike. To bi tudi otežilo odstranitev voditelja, ki bi bil neprimeren za položaj. Mnogi menijo, da gre za interese trenutnega premiera Benjamina Netanjahuja, ki se sooča s sodnim procesom zaradi korupcije. Netanjahu trdi, da so reforme namenjene preprečevanju čezmernih pristojnosti sodišč in da jih je na zadnjih volitvah podprla javnost.