1,2 milijarde evrov kazni za lastnika družbenega omrežja Facebook

Irski regulator za zaščito podatkov je podjetju Meta, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, naročil, naj preneha pošiljati velike količine podatkov evropskih uporabnikov v Združene države Amerike ter mu zaradi kršitev evropske zakonodaje na tem področju naložil 1,2 milijarde evrov denarne kazni. Višina te je podrla rekord iz leta 2021, ko je bila družba Amazon v Luksemburgu oglobljena za 746 milijonov evrov.

Komisija za zaščito podatkov (DPC) je po poročanju Financial Timesa v svoji odločitvi obrazložila, da podjetje Meta pri pošiljanju podatkov iz držav Evropske unije na drugo stran Atlantika ni zadostilo varnostnim kriterijem, kot jih določajo pravila GDPR, oziroma ni upoštevalo nevarnosti te prakse za temeljne pravice in svoboščine uporabnikov družbenih omrežij.

Ustanovitelj družbenega omrežja Facebook in direktor podjetja Meta Mark Zuckerberg. Foto: REUTERS/Erin Scott/

V odzivu na odločitev so iz podjetja, ki ga je ustanovil Mark Zuckerberg in se je do leta 2021 imenovalo Facebook, sporočili, da se bodo nanjo pritožili in da ta ne bo imela takojšnih posledic za delovanje Metinih družbenih omrežij v državah EU. Rekordno denarno kazen so pri podjetju s sedežem v Kaliforniji označili za »nepotrebno in neupravičeno«.