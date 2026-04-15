Trinajstletnik v šoli ubil devet ljudi, še 13 jih je ranil

V streljanju na šoli na jugu Turčije, ki ga je izvedel 13-letnik, je danes umrlo devet ljudi, še 13 jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Današnji incident sledi torkovem streljanju na srednji šoli na jugovzhodu Turčije, kjer je bilo ranjenih najmanj 16 ljudi, večinoma dijakov.

V današnjem streljanju na eni od šol v južni provinci Kahramanmaras je bilo po zadnjih podatkih ubitih devet ljudi. »Z obžalovanjem poročamo o devetih smrtnih žrtvah (...) in 13 ranjenih. Šest jih je trenutno na intenzivni negi, trije so v kritičnem stanju,« je sporočil turški notranji minister Mustafa Ciftci.

Guverner province Mukerrem Unluer je ob prvotnih poročilih o štirih smrtnih žrtvah sporočil, da so bili v napadu ubiti učitelj in trije učenci. »Učenec je v šolo prišel z orožjem, za katerega verjamemo, da pripada njegovemu očetu. Vstopil je v dve učilnici in začel naključno streljati, pri čemer je povzročil smrtne žrtve in poškodbe,« je dodal.

Napadalec, učenec osmega razreda, je bil po navedbah guvernerja sin nekdanjega policista. FOTO: Handout/Afp

Starši učencev so odhiteli v šolo, ko so slišali za incident, policija pa je okoli stavbe okrepila varnostne ukrepe. Nekateri učenci so v begu pred streljanjem, ki naj bi ga izvedel 13-letni učenec, skakali skozi okna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalec, učenec osmega razreda, je bil po navedbah guvernerja sin nekdanjega policista. Pri sebi naj bi imel pet pištol in sedem nabojnikov, med incidentom pa je umrl. »Ustrelil se je. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za samomor ali je do tega prišlo sredi kaosa,« je še povedal guverner.

Lokalno tožilstvo je po navedbah ministra za pravosodje Akina Gurleka nemudoma sprožilo preiskavo. Policija je po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu pridržala očeta učenca.

Turčijo je že v torek pretresel podoben incident, ko je 19-letnik izvedel strelski napad na svoji nekdanji srednji šoli na jugovzhodu države v provinci Sanliurfa in ranil 16 ljudi, nato pa si je po napadu sodil sam, ko ga je obkolila policija.

Streljanja na šolah so v Turčiji sicer redka. V zadnjem tovrstnem incidentu pred skoraj dvema letoma je nekdanji učenec s strelnim orožjem ubil ravnatelja zasebne srednje šole v Istanbulu, pet mesecev po tem, ko je bil izključen iz šole, še navaja AFP.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v parlamentu danes obljubil, da bodo tisti, za katere bodo ugotovili, da so malomarni ali krivi za streljanja v šolah, »zagotovo odgovarjali«.