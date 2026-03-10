140 ranjenih ameriških vojakov

»Podali smo se na malo odpravo, ker smo čutili, da se moramo znebiti nekaj zla. Mislim, da boste videli, da je bila odprava res kratka,« je ameriški predsednik Donald Trump ocenil dosedanje dosežke napada na Iran. V Pentagonu pa so v torek sporočili, da je bilo v prvih desetih dneh vojne ranjenih okrog 140 ameriških vojakov. Velika vačina se jih je že vrnila na vojaške dolžnosti.

Se republikanski prvak pripravlja na razglasitev zmage? Vojno v Iranu je v ponedeljek ocenil kot bolj ali manj končano, Američani in drugi pa poskušajo razbrati njegove dejanske namene – ob novih iranskih grožnjah, usmerjenih proti njemu. Ponedeljkova izjava je bila najverjetneje namenjena republikanskim politikom, ki so se zbrali v floridskem Doralu. Še bolj kot za preoblikovanje sveta po svoji predstavi se oče doktrine Najprej Amerika zavzema za obvezne osebne izkaznice na volitvah po državi. Še vedno je prepričan, da so mu zmago leta 2020 ukradli, pravosodno ministrstvo pa je že zaseglo dokumentacijo o tedanjih volitvah v najbolj spornih okrajih Arizone in Georgie.