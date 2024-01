17-letnik v šoli ubil šestošolca in ranil pet ljudi

V ameriški državi Iowa je 17-letni strelec prvi šolski dan po počitnicah v šoli ubil šestošolca, ranil še štiri otroke in administratorja. Eden od ranjenih je v kritičnem stanju, poroča The New York Times.

Strelec si je, kot poročajo mediji, sodil sam, kakšen je bil motiv za napad, pa preiskovalci še ugotavljajo.