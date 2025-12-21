Še 19 izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu

Danes je izraelski finančni minister Bezalel Smotrič sporočil, da je izraelski varnostni kabinet odobril izgradnjo 19 novih naselji na okupiranem Zahodnem bregu. Naselja so po mednarodnem pravu nezakonita.

Najbolj desna vlada v zgodovini Izraela je v zadnjih treh letih odobrila skoraj 70 izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Med 19 novih naselij spadata tudi Ganim in Kadim, po Smotričevih besedah »pomembni strateški območji«, ki jih je Izrael skušal naseliti že pred 20 leti. Odločitev za 19 novih naselji je poleg Smotriča, ki živi s svojo družino na okupiranem Zahodnem bregu, sprejel tudi obrambni minister Izrael Kac. Ni podatka, kdaj je izraelski varnostni kabinet sprejel odločitev. Mogoče zato, ker je 5 od 19 »novih« naselij že bilo zgrajenih.

Smotrič za pospešeno naseljevanje Zahodnega brega krivi letošnje priznanje Palestine s strani Francije, Velike Britanije in Kanade. Judovska naselja bodo postavljena na območja izgnanih Palestincev, tako kot na območja, ki so trenutno gosto poseljena s Palestinci, poroča Euronews. Na Zahodnem bregu živi približno 1 Izraelec na 4 Palestince, ne upoštevajoč izraelsko vojsko, ki je tam, da ščiti Izraelce in nadzoruje Palestince.

V času oljčne trgatve letošnjega oktobra so se napadi izraelskih naseljencev na Palestince rekordno povečali. ZN so v tem obdobju beležili povprečno 8 napadov na dan. Najnovejši napad na Zahodnem bregu se je zgodil včeraj, ko je izraelska vojska ubila dva Palestinca, eden od njiju je bil mladoleten.

V trenutni skrajno desni izraelski vladi je število judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu zraslo za 50%.

Naseljevanje Zahodnega brega je dolga leta spodbujala tako imenovana »botrica sionističnega naseljevanja« Daniella Weiss. Toda kam naj gredo sedanji prebivalci Zahodnega brega? »Svet je velik. Afrika je velika. Kanada je velika. Svet bo absorbiral prebivalce Gaze. Kako to počnemo? To spodbujamo. Palestincem v Gazi, tistim dobrim, bo odhod omogočen. Ne rečem vsiljen, pravim omogočen, ker hočejo oditi.« je za BBC dejala Weiss.

Daniella Weiss (levo) je ustanoviteljica naselitvenega gibanja Nachala. FOTO: Janis Laizans/Reuters

Združeni narodi so sporočili, da je širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu dosegla najvišjo raven vsaj od leta 2017. Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je nedavno obsodil širitev izraelskih naselij. »To še naprej podžiga napetosti, ovira dostop Palestincev do njihove zemlje in ogroža sposobnost preživetja popolnoma neodvisne, demokratične in suverene palestinske države,« je o nezakonitem dejanju rekel Guterres.