20 let od umora ruske novinarke Politkovske: naročnik še vedno ni znan

Danes mineva 20 let od umora do Kremlja kritične ruske novinarke Ane Politkovske, ozadje katerega še vedno ni pojasnjeno.

Tedaj 48-letna novinarka časnika Nova Gazeta, znana po člankih, kritičnih do ruskega predsednika Vladimirja Putina in še posebej do vojne v Čečeniji, je bila ustreljena 7. oktobra 2006 na hodniku stanovanjskega bloka v Moskvi, kjer je živela.

Za njen umor je bilo obsojenih pet ljudi. Enega od njih, nekdanjega detektiva Sergeja Hadžikurbanova, so ruske oblasti leta 2023 pomilostile zaradi bojevanja v Ukrajini.

32 držav koalicije za svobodo medijev, med njimi Slovenija, je pred obletnico umora pozvalo ruske oblasti, naj pred sodišče privedejo vse odgovorne. Opozorile so, da Moskva zadnji dve desetletji sistematično omejuje svobodo medijev in neodvisno novinarstvo.