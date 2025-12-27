V 2025 se je spremenila arhitektura sveta: ZDA ruši temelje, ki jih je postavila

2025 je bilo leto učenja. Velika šola s številnimi izpiti. Na nekaterih smo padli. Na nekaterih pa smo dobili odlične ocene.

»Čas jemlje vse in vse daje.« S temi besedami italijanskega filozofa, pesnika, astronoma in alkimista Giordana Bruna začenjam pregled čudežnega leta 2025. Smo tik pred koncem, a še vedno ne smemo biti povsem prepričani o tem, ali se bo to leto sploh končalo. A si to že dolgo želimo v upanju, da bo leto 2026 boljše, mirnejše in srečnejše, ob tem pa vztrajno pozabljamo, da je vse tisto, za kar si želimo, da bi minilo, v nas samih, v naših družbah in državah. In tako bo večina vseh teh problemov skupaj z nami preskočila v leto 2026 in nadaljevala svoj tok, vse dokler ne bo našla morja, v katero se bo zlila in pomešala s časom, ki se je vanj stekel že zdavnaj. Na Giordana Bruna sem se pred koncem tega leta med drugim spomnila zato, ker smo v njem zaznamovali 425. obletnico njegove smrti, ...