21-letni osumljeni za uhajanje zaupnih dokumentov danes pred sodnika

Jack Teixeira, 21-letni pripadnik obveščevalnega krila letalske nacionalne garde v ameriški zvezni državi Massachusetts, ki so ga v četrtek aretirali zaradi suma, da je odgovoren za uhajanje strogo zaupnih ameriških vojaških dokumentov, bo danes stopil pred sodnika v Bostonu.

Na njegovem domu v podeželskem kraju Dighton z okoli 8000 prebivalci v Massachusettsu so ga v četrtek prijeli močno oboroženi agenti zvezne policije FBI.

Identificirali so ga kot vodjo spletne skupine za klepet, v kateri so bili sprva objavljeni zaupni dokumenti Pentagona o vojni v Ukrajini, Kitajski in Bližnjem vzhodu ter drugih vprašanjih nacionalne varnosti ZDA.

V skupini na aplikaciji discord, ki je priljubljena v igričarski skupnosti, so menda večinoma najstniki. Z njimi je domnevno že mesece delil najmanj 50 do več kot 100 tajnih dokumentov Pentagona.

Uradniki obrambnega ministrstva pa so za uhajanje dokumentov izvedeli šele, ko so prišli v širšo javnost na drugih platformah, kar je sprožilo obsežno iskanje krivca. Osumljen je nepooblaščenega odvzema in posredovanja tajnih podatkov.

Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Pat Ryder je dejal, da gre pri uhajanju dokumentov za »namerno kaznivo dejanje«. Motiv njegovega dejanja ni znan. Teixeira je menda skeptičen do vlade, prijatelji pa pravijo, da ni bil ne žvižgač niti tuji agent.

Delal je kot IT-strokovnjak v obveščevalnem oddelku nacionalne garde Massachusettsa s sedežem v letalskem oporišču nacionalne garde Otis na zahodu polotoka Cape Cod. Njegov uradni naziv je pripravnik za kibernetske transportne sisteme in ima čin letalca prvega razreda. To je nižji položaj in ni jasno, kakšno stopnjo varnostnega preverjanja je imel.

Nacionalna garda je sicer rezervno krilo ameriških letalskih sil. Njeni pripadniki v vojski niso zaposleni za polni delovni čas, lahko pa jih po potrebi napotijo.

Po identifikaciji osumljenca so iz Pentagona sporočili, da bodo znova preučili, kako se razdeljujejo zaupne informacije, pri tem pa poudarili, da je »v naravi« ameriške vojske, da mladim pripadnikom zaupajo visoko stopnjo odgovornosti.