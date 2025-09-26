Dvaindvajset dronov blizu ukrajinske nuklearke, v Litvo tudi Turki

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da je bil v noči na četrtek nad ukrajinsko nuklearno elektrarno South Ukraine sestreljen dron, ki je eksplodiral približno 800 metrov od ograje objekta. Po podatkih agencije poškodb ni bilo.

IAEA je v izjavi direktorja Rafaela Grossija zapisala, da je ekipa opazovalcev na lokaciji zaznala 22 dronov na območju nadzora elektrarne, nekateri pa so prišli celo do 500 metrov od objekta. Grossi je dodal, da so opazovalci ob približno eni uri zjutraj slišali strele in eksplozije ter nato na kraju drona opazili krater, velik približno štiri metre. Kovinske strukture v bližini so bile poškodovane, okna vozil pa razbita, poškodovana je bila tudi ena daljnovodna povezava, ki ni bila povezana z elektrarno.

Napad dronov je povzročil več škode. FOTO: Reuters

»Droni letijo preblizu jedrskih elektrarn, kar ogroža jedrsko varnost,« je opozoril Grossi. »Na srečo tokrat incident ni povzročil škode elektrarni South Ukraine. Naslednjič morda ne bomo imeli te sreče.«

Ukrajina ima štiri jedrske elektrarne, kjer so v zadnjih treh letih vojne občasno poročali o incidentih, povezanih z varnostjo. Pri zaporoški nuklearki, ki jo je zasedla ruska vojska v začetku vojne, si Rusija in Ukrajina medsebojno očitata napade, ki ogrožajo jedrsko varnost.

Grossi se je mudil v Moskvi na forumu o jedrski energiji in je srečanje s predsednikom Vladimirjem Putinom označil za »pravočasno in pomembno«, pri čemer sta razpravljala o jedrski energiji, neširjenju jedrskega orožja ter izzivih varnosti in zaščite jedrskih objektov.

Ruski napad dronov na jedrsko elektrarno v Zaporožju FOTO: Reuters

Zjutraj je guverner ruske zahodne regije Kursk poročal, da je ukrajinski dron poskušal napasti gradnjo nuklearne elektrarne Kursk-2, a je dron padel na enega od objektov. Poškodb ni bilo, elektrarna pa deluje normalno.

Po zadnji izjavi IAEA je zaporoška elektrarna, ki jo nadzoruje Rusija, več kot 48 ur delovala brez zunanje električne povezave, kar je že desetič v času konflikta. Te povezave so ključne za hlajenje reaktorjev in preprečevanje taljenja goriva, zato so delovali rezervni dizelski generatorji.

Turčija v Litvo poslala letalo za opozarjanje

Turčija je začasno razporedila letalo za zgodnje opozarjanje in nadzor (AWACS) v Litvo kot del varnostnih ukrepov Nata, je v četrtek sporočilo ministrstvo za obrambo, potem ko so ruski droni večkrat kršili zračni prostor. AWACS lahko zaznavajo nizko leteče drone in druge predmete, ki jih zemeljski radarski sistemi spregledajo.

Poljska je nekaj dronov sestrelila, litovski parlament pa je v torek oboroženim silam podelil pooblastila za sestrelitev vseh brezpilotnih letal, ki bi kršila njihov zračni prostor.

Zahodni uradniki menijo, da Rusija krši zračni prostor, da preizkusi pripravljenost in odločnost Nata. Estonija in Poljska sta zavezništvo pozvali, naj odpre posvetovanja po 4. členu severnoatlantske pogodbe.

Člen 4 določa, da se bodo države članice Nata posvetovale, kadar bo katera od njih presodila, da je ogroženo ozemlje, politična neodvisnost ali varnost katere koli članice.

Turčija, z drugo največjo vojsko v Natu, ima močne vezi z Rusijo na področjih, kot sta energija in turizem, vendar obsoja popolno invazijo Moskve na Ukrajino in je Kijev vojaško podprla, a se ni pridružila zahodnim sankcijam proti Rusiji, kar označuje kot uravnotežen pristop, ki ji omogoča pogovore z obema stranema.

Lavrov: Nato razglaša vojno proti Rusijo

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je v četrtek podprl izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi morale države članice Nata, če bo treba, sestreliti ruske drone in letala, če bi vstopila v njihov zračni prostor.

»Če bo treba. Popolnoma se strinjam s predsednikom Trumpom: če bo treba,« je Rutte dejal v intervjuju za oddajo Fox & Friends na Fox News, pri čemer je dodal, da so vojske Nata usposobljene za ocenjevanje takšnih groženj in odločanje, ali lahko ruska letala spremijo z zavezniškega ozemlja ali ukrepajo drugače.

Na zasedanju Združenih narodov je ruski zunanji minister Sergej Lavrov obtožil Nato in EU, da prek Ukrajine razglašata »pravo vojno« proti Rusiji, kar so britanski uradniki označili za »popačeno fantazijsko predstavo o svetu«.

Britanska ministrica Yvette Cooper je obsodila Lavrova in poudarila, da dezinformacije ne bodo prepričale nikogar.

Ukrajina in Evropa sta pozdravili retorični zasuk ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je pohvalil ukrajinski odpor, vendar nekateri evropski diplomati opozarjajo, da Trump morda želi na Evropo preložiti breme podpore Ukrajini.

Droni spet na Danskem, a letališče deluje

Medtem so droni danes zjutraj spet vznemirili Dance. Zračni prostor nad danskim letališčem Aalborg je bil danes zgodaj zjutraj znova odprt, potem ko je bil zaradi suma aktivnosti dronov zaprt že drugo noč zapored, poroča Reuters.

»Zračni prostor nad letališčem Aalborg je bil ponovno odprt v petek ob 00.35 (22.35 GMT), potem ko je bil zaprt zaradi suma aktivnosti dronov,« je policija zapisala na družbenem omrežju x.

Prejšnji večer je bilo letališče Aalborg, ki ga uporabljajo tako za komercialne kot za vojaške lete, zaradi dronov v zračnem prostoru zaprto približno tri ure, le nekaj dni po tem, ko je bilo glavno dansko letališče v Københavnu zaprto zaradi opazovanj dronov, kar je sprožilo varnostne pomisleke po vsej Evropi.

Danski uradniki so povedali, da še vedno ni jasno, kdo stoji za incidenti, in da Danska še ni odločila, ali bo uporabila 4. člen Nata, ki članicam omogoča, da zahtevajo posvetovanja o varnostnih vprašanjih.

Ukrajinska vojska medtem nadaljuje sistematične napade z droni na rusko energetsko infrastrukturo. V zadnjem napadu je merila na naftno rafinerijo v Krasnodarju na jugu države v bližini Črnega morja. Po navedbah ruskih oblasti je v rafineriji Afipski izbruhnil manjši požar, potem ko so na objekt strmoglavili deli drona. Žrtev v napadu ni bilo.