23 let v ječi zaradi umora, ki ga ni storil?

Novi dokazi kažejo, da je britanska policija Omarju Benguitu morda podtaknila umor. Zaradi zločina – obsojen je bil za umor južnokorejskega študenta Jong-Ok Shina – je v ječi že 23 let, poroča BBC. Policija naj bi vedela, da so izjave glavne priče v nasprotju z dokazi, in sicer s posnetki z nadzornih kamer.

Kot še poroča BBC, je 13 prič tožilstva povedalo, da so kriminalisti pritiskali nanje, naj olepšajo svoje izjave oziroma lažejo sodišču. S policije so sporočili, da je bila preiskava »temeljita, podrobna in zelo zapletena«, niso pa komentirali navedb o morebitnih pritiskih na priče.

Jong-Ok Shina so leta 2002 zabodli do smrti, ko se je vračal iz nočnega kluba v Bournemouthu. Benguit je imel tedaj za seboj kar nekaj kaznivih dejanj, trgoval je z drogo, vpleten je bil tudi v napad z nožem. Po tem, ko poroti na dveh sojenjih ni uspelo sprejeti obsodbe, so ga za krivega spoznali šele leta 2005.

Novinarji BBC so primer preiskovali devet let in poročali, da so nekateri pričali pod pritiskom. Najnovejši dokazi so pokazali, da je imel sodeč po telefonskih izpiskih Benguit alibi, ki pa ha policija ni upoštevala. Svoj primer so zgradili okrog izjave priče, ki je lagala. Vedela je namreč, da posnetki nadzornih kamer nasprotujejo njeni zgodbi.

Da sta policiji lagali, sta povedali še dve drugi priči, štirje ljudje pa so za BBC povedali, da so jih policisti poskušali prepričati v lažno pričevanje, a so to zavrnili. Ena od prič je med preiskavo spremenila svojo izjavo – sprva je obtožila dva druga moška, nato pa v svoji tretji izjavi Benguita.

Izjave vseh ključnih prič tožilstva so zdaj tako spodkopane ali diskreditirane.

Preiskava umora južnokorejskega študenta je bila deležna pritiskov z vseh strani. Gospodarstvo Bournemoutha je namreč močno odvisno od mednarodnih študentov, južnokorejska vlada pa je vztrajala, da morilca nemudoma ujamejo. Primer bodo zdaj znova vzeli pod drobnogled preiskovalni organi.