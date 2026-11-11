300 italijanskih šol prejelo grožnje z bombami

Okoli 300 šol po vsej Italiji je danes prejelo grožnje z bombnimi napadi, število prizadetih šol pa bi lahko še naraslo, je sporočil italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara. Zaradi bombnega alarma so evakuirali več šol, med drugim na Tržaškem in Goriškem.

Prizadete šole so danes po elektronski pošti prejele sporočilo, v katerem je navedeno, da je na šoli močna eksplozivna naprava, opremljena z daljinskim detonatorjem. »Prišli smo, da vas uničimo. Izvedli bomo genocid nad Italijani,« piše v sporočilu, pod katerega je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa podpisan Mihail Andropov, najverjetneje gre za lažno ime. Predstavil se je kot vodja »Vilajeta mizoginistana«. Vilajet je sicer beseda, ki izhaja iz arabščine in označuje upravno enoto oziroma provinco.

Sporočilo je vsebovalo tudi grožnjo italijanski premierki Giorgii Meloni. »V motor avtomobila vaše premierke smo podtaknili bombo,« je še zapisano v sporočilu. Pristojni organi za zdaj niso podali nobenih informacij o morebitnih ozadjih groženj.

Oblasti so učence in osebje prizadetih šol evakuirale, organi pregona pa trenutno izvajajo varnostne preglede. Po navedbah ministra Valditare veliko število prizadetih šol sicer kaže, da grožnja ni verodostojna, a da je kljub temu potrebna previdnost.

Šolarje so evakuirali. FOTO: Marie-laure Messana/AFP

Premierka Meloni je v odzivu na grožnje dejala, da vlada razmere pozorno spremlja in da trenutno ni nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da obstaja kakršnakoli konkretna nevarnost. »Zdi se, da so ta sporočila del strategije, namenjene povzročanju panike in zaskrbljenosti,« je dejala.

Podobnega mnenja je tudi italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. »Gre za niz dogodkov, ki imajo skupni cilj: obremeniti javne vire z grožnjami, ki se na srečo pogosto izkažejo za neutemeljene,« je dejal. Po njegovih besedah je tudi prezgodaj, da bi sklepali, da gre za koordiniran napad.

Italijanska premierka je za danes popoldne sklicala tudi sejo vlade, na kateri bodo ocenili razmere in uskladili potrebne ukrepe.

V zadnjem času je bilo v Evropi zaradi anonimnih groženj z bombami prizadetih več letališč in letal, a strokovnjaki v nobenem primeru niso našli eksplozivnih naprav. Kdo stoji za grožnjami in ali so med seboj povezane, ni znano. Količina groženj sicer na prvi pogled kaže na usklajeno delovanje, navaja nemška tiskovna agencija DPA.