47. predsednik ZDA proti 47 letom islamske diktature

»Sedeminštirideset let je iranski režim skandiral smrt Ameriki in vodil nikoli končano kampanjo prelivanja krvi in množičnih pobojev proti ZDA, našim vojakom in nedolžnim ljudem neštetih drugih držav,« je 47. predsednik ZDA Donald Trump sporočil po sprožitvi operacije Epski bes. Najpomembnejši bližnjevzhodni zaveznik Izrael v vojni proti iranskemu režimu dodaja operacijo Rjoveči lev, ki naj bi bila nadaljevanje poletnih obračunavanj.

»Množičnega terorja ne bomo več prenašali,« je Trump spomnil na eno prvih dejanj šiitskih ajatol iz leta 1979, zavzetje ameriškega veleposlaništva v Teheranu s 444-dnevnim zadrževanjem ameriških talcev, ter na uboj 241 ameriških vojakov in osebja v Bejrutu leta 1983 pod bombami iranskih zaveznikov. Omenil je številne druge napade teheranskega režima in njegovih satelitov vse do do vdora palestinskega Hamasa v Izrael z več kot tisoč žrtvami. »Iran je največji svetovni sponzor terorizma in je nedavno ubil deset tisoče lastnih državljanov, ki so protestirali na ulicah.«