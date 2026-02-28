  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    47. predsednik ZDA proti 47 letom islamske diktature

    Kandidata za prehodno vlado že imajo, v ZDA odraslega in urjenega sina zadnjega šaha Reza Pahlavija.
    Ameriški predsednik Donald Trump med prihodom na letališče v floridskem Palm Beachu. Foto Mandel Ngan/Afp
    Ameriški predsednik Donald Trump med prihodom na letališče v floridskem Palm Beachu. Foto Mandel Ngan/Afp
    Barbara Kramžar
    28. 2. 2026 | 15:13
    28. 2. 2026 | 15:27
    5:16
    »Sedeminštirideset let je iranski režim skandiral smrt Ameriki in vodil nikoli končano kampanjo prelivanja krvi in množičnih pobojev proti ZDA, našim vojakom in nedolžnim ljudem neštetih drugih držav,« je 47. predsednik ZDA Donald Trump sporočil po sprožitvi operacije Epski bes. Najpomembnejši bližnjevzhodni zaveznik Izrael v vojni proti iranskemu režimu dodaja operacijo Rjoveči lev, ki naj bi bila nadaljevanje poletnih obračunavanj.

    »Množičnega terorja ne bomo več prenašali,« je Trump spomnil na eno prvih dejanj šiitskih ajatol iz leta 1979, zavzetje ameriškega veleposlaništva v Teheranu s 444-dnevnim zadrževanjem ameriških talcev, ter na uboj 241 ameriških vojakov in osebja v Bejrutu leta 1983 pod bombami iranskih zaveznikov. Omenil je številne druge napade teheranskega režima in njegovih satelitov vse do do vdora palestinskega Hamasa v Izrael z več kot tisoč žrtvami. »Iran je največji svetovni sponzor terorizma in je nedavno ubil deset tisoče lastnih državljanov, ki so protestirali na ulicah.«

    Več iz teme

    IranZDABližnji vzhod

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Južna Amerika

    V Boliviji strmoglavilo letalo z bankovci, na tatovih uporabili solzivec

    V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 20 ljudi, več kot 30 pa je ranjenih. Oblasti nesrečo še preiskujejo.
    28. 2. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    52 vikend izletov po Srbiji

    28. 2. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Tim Mastnak kot na olimpijskih igrah od četrtega mesta

    Slovenski deskar Tim Mastnak je na tekmi svetovnega pokala v Krynici na Poljskem končal na četrtem mestu. V izločilne boje se je prebila tudi Gloria Kotnik.
    28. 2. 2026 | 15:29
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Kulm

    Domen Prevc do nove zmage, tudi mladi Avstrijec mu ni bil kos

    V Kulmu je potekala prva tekma svetovnega pokala v smučarskih poletih. Domen Prevc je z odličnim skokom v drugi seriji prišel do nove zmage.
    28. 2. 2026 | 15:17
    Preberite več
