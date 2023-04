56 odstotkov Portugalcev, starih med 25 in 34 leti, stanuje doma

V nadaljevanju preberite:

Lastna streha nad glavo ni samoumevnost, še najete si mnogi mladi Portugalci ne morejo privoščiti. Socialistična vlada Antónia Coste je zato konec marca potrdila načrt, vreden 900 milijonov evrov, s katerim naj bi poskrbeli za znosnejšo stanovanjsko politiko; ustavili naj bi rast cen nepremičnin. Nekatere udarne obljube zdaj pod pritiskom opozicije jemljejo nazaj ali vsaj popravljajo, toda zlatim vizumom za neevropske državljane bo prej ali slej odklenkalo.

Tik pred zdajci pada zlati dež, čeprav ne prav gost. Investicije v okviru programa zlatih vizumov so se, kakor je poročala Lusa, v zadnjem letu več kot podvojile s 34,6 milijona evrov, kolikor so jih zabeležili marca lani, na 78,4 milijona evrov, kolikor so jih prešteli letošnjega marca – ko so podelili 163 zlatih dovoljenj za bivanje, od tega 119 po nakupu nepremičnine, 44 zaradi prenosa kapitala, nobeno pa ni povezano z odprtjem novih delovnih mest.