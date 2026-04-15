    74-letni Weinstein zaradi obtožbe o posilstvu znova na zatožno klop

    Obtoženi zločinec trdi, da je v razvpitem zaporniškem kompleksu, kjer je trenutno zaprt, izpostavljen grožnjam, zaradi česar večino časa preživlja v samici.
    STA
    15. 4. 2026 | 07:46
    V New Yorku se je z izbiro porote v torek začel drugi sodni proces proti nekdanjemu slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi posilstva igralke Jessice Mann, potem ko se porota na lanskem sojenju glede tega ni mogla poenotiti in je sodnik proces razveljavil.

    »Ženske za uteho« – najhujša in najbolj sramotna zgodba od vseh

    Izbira 12 porotnikov bo predvidoma trajala več dni oziroma morda še dlje, saj je težko najti porotnike, ki si doslej o Weinsteinu niso ustvarili svojega mnenja.

    74-letni Weinstein, ki je bil v Kaliforniji obsojen na 16 let zapora zaradi posilstva evropske filmske igralke, ostaja za zapahi. Weinstein se je na obsodbo v Kaliforniji pritožil in prvo zaslišanje glede tega bo 23. aprila, poroča ameriška televizija ABC.

    Porota ga je na drugem sojenju v New Yorku lani junija spoznala za krivega spolnega napada na producentko Miriam Haley in oprostila obtožbe spolnega napada na poljsko igralko Kajo Sokol.

    Glede posilstva Mannove je prišlo do prepira med porotniki in njen predsednik ni več hotel zasedati, zato je sodnik obtožnico razveljavil z možnostjo ponovne vložitve. Zaradi obsodbe za spolni napad na Haleyjevo Weinsteinu grozi do 25 let zapora, kazen pa mu še ni bila izrečena.

    Weinstein, ki so ga na sojenje v torek pripeljali v invalidskem vozičku, je bil že leta 2020 obsojen na 23 let zapora zaradi posilstva Mannove, vendar je prizivno sodišče New Yorka to obsodbo leta 2024 razveljavilo, tožilstvo pa je obtožnico ponovno vložilo lani in še letos.

    Weinstein se sooča z vrsto kazenskih pregonov, odkar so se leta 2017 v javnosti razširile obtožbe o njegovem spolnem nasilju, kar je spodbudilo gibanje Jaz tudi.

    Najel je novo ekipo odvetnikov, v kateri sta Jacob Kaplan in Marc Agnifilo, ki zastopa znane osebnosti, med njimi tudi raperja Seana Diddyja Combsa. Trdi, da je v razvpitem zaporniškem kompleksu Rikers Island, kjer je trenutno zaprt, izpostavljen grožnjam, zaradi česar večino časa preživlja v samici.

    Tik pred začetkom tokratnega sojenja za spolne zločine v New Yorku je tožilstvo razkrilo, da je Weinstein leta 2020 sodnemu uradniku povedal, da če bi on videl ta dekleta, bi naredil popolnoma enako.

    Razsežnost zločina je bila strahotna, molk mednarodne skupnosti pa tudi

    Okrožno tožilstvo Manhattna naj bi se s to izjavo seznanilo šele prejšnji teden, zaradi česar so Weinsteinovi odvetniki zahtevali, da sodnik te izjave ne vključi v dokazno gradivo.

    Tožilci so dejali, da tega ne nameravajo omenjati pred poroto, razen če se Weinstein ne odloči, da bo pričal.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast

    Rok Lampe: Če bo Janša mandatar, bo afera Black Cube pometena pod preprogo

    Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuj vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Geopolitika

    Za Kitajsko se zapirajo vrata v Evropsko unijo

    Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.
    Zorana Baković 14. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Na trgovskih policah vedno manj živil slovenskega porekla

    Največ izdelkov slovenskega porekla je v Sparu, najmanj v Eurospinu, kaže analiza, ki sta jo naročila kmetijsko ministrstvo in prehranski varuh.
    Maja Prijatelj Videmšek 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Zaradi nege in spremstva več odsotnosti in stroškov: ZZZS zaostruje pravila

    Kako je to mogoče, če se generacije otrok, ki potrebujejo nego in spremstvo, zmanjšujejo? So otroci bolj bolni?
    Pija Kapitanovič 14. 4. 2026 | 10:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

    Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve, da je za položaj lobiral pri Golobovi stranki. O označevanju glasovnic ne ve nič, pravi.
    14. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Geopolitika

    Za Kitajsko se zapirajo vrata v Evropsko unijo

    Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.
    Zorana Baković 14. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Madžarska

    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Spolno nasilje

    74-letni Weinstein zaradi obtožbe o posilstvu znova na zatožno klop

    Obtoženi zločinec trdi, da je v razvpitem zaporniškem kompleksu, kjer je trenutno zaprt, izpostavljen grožnjam, zaradi česar večino časa preživlja v samici.
    15. 4. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vratarski dvoboj

    Jan Oblak je dobil tekmeca, kdo je številka 1 pri madridskem Atleticu?

    Po še eni vrhunski predstavi vratarja Juana Musse v četrtfinalu lige prvakov proti Barceloni je Argentinec zamajal doslej nedotakljiv status Slovenca
    15. 4. 2026 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na dobrodelnem žrebu moški osvojil Picassa, vrednega več kot milijon evrov

    Žrebanje je potekalo v okviru tretje izvedbe dobrodelne akcije »1 Picasso za 100 evrov«, s katero so začeli leta 2013.
    15. 4. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump za Fox: Mislim, da smo blizu konca vojne

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    15. 4. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Vztrajni iskalec svetlobe v črnih mandalah

    Sandi Červek je prejemnik najvišje državne nagrade za likovno umetnost, nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo.
    Zdenko Matoz 15. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na dobrodelnem žrebu moški osvojil Picassa, vrednega več kot milijon evrov

    Žrebanje je potekalo v okviru tretje izvedbe dobrodelne akcije »1 Picasso za 100 evrov«, s katero so začeli leta 2013.
    15. 4. 2026 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump za Fox: Mislim, da smo blizu konca vojne

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    15. 4. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Vztrajni iskalec svetlobe v črnih mandalah

    Sandi Červek je prejemnik najvišje državne nagrade za likovno umetnost, nagrade Riharda Jakopiča za življenjsko delo.
    Zdenko Matoz 15. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več

