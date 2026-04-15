74-letni Weinstein zaradi obtožbe o posilstvu znova na zatožno klop

V New Yorku se je z izbiro porote v torek začel drugi sodni proces proti nekdanjemu slavnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi posilstva igralke Jessice Mann, potem ko se porota na lanskem sojenju glede tega ni mogla poenotiti in je sodnik proces razveljavil.

Izbira 12 porotnikov bo predvidoma trajala več dni oziroma morda še dlje, saj je težko najti porotnike, ki si doslej o Weinsteinu niso ustvarili svojega mnenja.

74-letni Weinstein, ki je bil v Kaliforniji obsojen na 16 let zapora zaradi posilstva evropske filmske igralke, ostaja za zapahi. Weinstein se je na obsodbo v Kaliforniji pritožil in prvo zaslišanje glede tega bo 23. aprila, poroča ameriška televizija ABC.

Porota ga je na drugem sojenju v New Yorku lani junija spoznala za krivega spolnega napada na producentko Miriam Haley in oprostila obtožbe spolnega napada na poljsko igralko Kajo Sokol.

Glede posilstva Mannove je prišlo do prepira med porotniki in njen predsednik ni več hotel zasedati, zato je sodnik obtožnico razveljavil z možnostjo ponovne vložitve. Zaradi obsodbe za spolni napad na Haleyjevo Weinsteinu grozi do 25 let zapora, kazen pa mu še ni bila izrečena.

Weinstein, ki so ga na sojenje v torek pripeljali v invalidskem vozičku, je bil že leta 2020 obsojen na 23 let zapora zaradi posilstva Mannove, vendar je prizivno sodišče New Yorka to obsodbo leta 2024 razveljavilo, tožilstvo pa je obtožnico ponovno vložilo lani in še letos.

Weinstein se sooča z vrsto kazenskih pregonov, odkar so se leta 2017 v javnosti razširile obtožbe o njegovem spolnem nasilju, kar je spodbudilo gibanje Jaz tudi.

Najel je novo ekipo odvetnikov, v kateri sta Jacob Kaplan in Marc Agnifilo, ki zastopa znane osebnosti, med njimi tudi raperja Seana Diddyja Combsa. Trdi, da je v razvpitem zaporniškem kompleksu Rikers Island, kjer je trenutno zaprt, izpostavljen grožnjam, zaradi česar večino časa preživlja v samici.

Tik pred začetkom tokratnega sojenja za spolne zločine v New Yorku je tožilstvo razkrilo, da je Weinstein leta 2020 sodnemu uradniku povedal, da če bi on videl ta dekleta, bi naredil popolnoma enako.

Okrožno tožilstvo Manhattna naj bi se s to izjavo seznanilo šele prejšnji teden, zaradi česar so Weinsteinovi odvetniki zahtevali, da sodnik te izjave ne vključi v dokazno gradivo.

Tožilci so dejali, da tega ne nameravajo omenjati pred poroto, razen če se Weinstein ne odloči, da bo pričal.