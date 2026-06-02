  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    80 let po referendumu: kljub težavam bi Italijani še enkrat izbrali republiko

    Italijansko demokracijo pesti vse šibkejša sposobnost politike, da odgovori na potrebe prebivalstva.
    Tudi tokrat praznovanje ni minilo brez preleta akrobatske skupine Frecce Tricolori. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Galerija
    Tudi tokrat praznovanje ni minilo brez preleta akrobatske skupine Frecce Tricolori. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Gašper Završnik
    2. 6. 2026 | 19:27
    2. 6. 2026 | 20:07
    10:05
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    S tradicionalno vojaško parado ob starodavnem rimskem forumu, Koloseju v barvah trobojnice, preleti akrobatske skupine Frecce Tricolori in slovesnostjo na Kvirinalskem griču so v Italiji proslavili 80. obletnico rojstva republike. Osrednji državni praznik zaznamuje referendum iz leta 1946, na katerem so Italijani po dveh desetletjih fašizma in vojnem opustošenju zavrnili monarhijo in izbrali republiko. To bi naredili tudi danes, čeprav se med njimi po oceni strokovnjakov krepi občutek, da o njihovem življenju odločajo drugi.

    »Minilo je osemdeset let od 2. junija 1946, ki je bil za Italijane izpolnitev dejanja svobode brez primere. Z uvedbo splošne volilne pravice so ženske in moški, prvič skupaj, odločili, da bodo pustili za seboj vojne ruševine in zločine zatiralskega, totalitarnega režima ter začeli obnovo svobodne, demokratične in republikanske države,« je ob jubileju poudaril italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki je s premierko Giorgio Meloni in drugimi predstavniki državnega vrha praznični dan začel s položitvijo venca neznanemu vojaku v središču prestolnice.

    Italijanski predsednik Sergio Mattarella in obrambni minister Guido Crosetto med vojaško parado v Rimu FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Italijanski predsednik Sergio Mattarella in obrambni minister Guido Crosetto med vojaško parado v Rimu FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Predsednica vlade je na družbenem omrežju x ob prazniku zapisala, da obletnica »ni zgolj zgodovinski datum, temveč pripoveduje tudi o poti, ki so jo Italijani gradili skupaj: z zgodbami žrtvovanja, poguma, enotnosti, solidarnosti in predanosti, iz generacije v generacijo«. Italijo so v »izjemno državo, kakršna je danes«, po njenih besedah oblikovale velike zgodbe, a tudi oziroma predvsem majhne vsakodnevne odločitve. »Osemdeset let republike, svobode in sodelovanja nas navdaja s ponosom in hvaležnostjo tistim, ki so bili pred nami in so prispevali k postavljanju temeljev naše narodne skupnosti. Hkrati nas opominjajo na odgovornost, ki jo ima vsakdo izmed nas, da to dediščino vsak dan varuje in krepi, v službi domovine in prihodnjih generacij,« je zapisala.

    Prelom po vojni

    Praznik obuja spomin na enega od pomembnih mejnikov sodobne Italije, ko je porušena in socialno opustošena država zavrnila monarhijo. Ta je bila po koncu druge svetovne vojne močno kompromitirana zaradi vloge pri vzponu Benita Mussolinija, sobivanja s fašističnim režimom in podpore italijanskemu vstopu v vojno na strani nacistične Nemčije.

    Kralj Viktor Emanuel III. je poskušal rešiti krono z abdikacijo v korist sina Umberta II., a se mu načrt ni izšel. Na referendumu, na katerem je glasovalo 89 odstotkov upravičencev, se jih je za republiko izreklo 12,7, za monarhijo pa 10,7 milijona. Zmagovalno možnost so večinsko podprli na severu, jug pa je bil bolj naklonjen monarhiji.

    Osem desetletij zatem, ko so lahko ženske prvič uveljavile volilno pravico, je na čelu italije premierka Giorga Meloni. Na fotografiji ob predsedniku senata Ignaziu La Russi in predsedniku države Sergiu Mattarelli. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Osem desetletij zatem, ko so lahko ženske prvič uveljavile volilno pravico, je na čelu italije premierka Giorga Meloni. Na fotografiji ob predsedniku senata Ignaziu La Russi in predsedniku države Sergiu Mattarelli. FOTO: Remo Casilli/Reuters

    »Na referendumu o ustanovitvi republike je za odpravo monarhije glasovalo le nekaj več kot polovica Italijanov. Kljub temu je to odprlo obdobje globoke demokratizacije, v katerem so milijoni ljudi – zlasti ženske, pa tudi nekdaj nepismeni in manj izobraženi – končno postali polnopravni državljani,« je prelomnost dogodka za Delo komentiral David Broder, zgodovinar in avtor knjige Mussolinijevi vnuki: fašizem v sodobni Italiji.

    V osmih desetletjih je na ruševinah vojne zrasla republika, ki je demokratično legitimnost oprla na antifašistično ustavo in se lotila obnove. Povojni zagon se je v petdesetih in šestdesetih letih prelil v gospodarski čudež, ki je zahodno sosedo iz večinoma revne in agrarne dežele preoblikoval v eno od največjih gospodarstev na svetu. V tem obdobju se je Italija trdno zasidrala v evropsko integracijo kot ena od ustanovnih članic Evropske gospodarske skupnosti.

    Toda modernizacija ni bila odporna proti pretresom. Sedemdeseta leta je zaznamovalo obdobje političnega nasilja, terorizma in bombnih napadov, vključno z ugrabitvijo in umorom večkratnega nekdanjega premiera in predsednika Krščanske demokracije Alda Mora. Približevanje prelomu tisočletja je prineslo krizo tradicionalnih strank, politično nestabilnost in gospodarski zastoj. Tretja največja članica EU, ki sedi za omizjem G7, je danes država upehane gospodarske rasti, velikega javnega dolga, stagniranja plač, nizke rodnosti, izseljevanja mladih in starajočega se prebivalstva.

    Majhno zaupanje v stranke in institucije

    Po Broderjevem mnenju današnja Italija ni več država ostrih družbenih spopadov, kakršni so zaznamovali povojna desetletja, vendar to ne pomeni nujno močnejše demokracije. Nasprotno, demokratični prostor se je po njegovem zožil; vse manj odločitev, ki določajo življenje ljudi, je zares predmet javne razprave in politične izbire, med državljani se zato krepi občutek, da o njihovem življenju odločajo sile in institucije, na katere sami nimajo več pravega vpliva.

    V tem kontekstu Broder razume tudi vzpon Giorgie Meloni in stranke Bratje Italije, ki je izšla iz gibanja fašističnih veteranov. Njena moč po njegovem ni toliko odsev množične radikalizacije ali navdušenja nad skrajno desnico, temveč je predvsem posledica razširjene apatije, abstinence in oslabelosti politične alternative. »Postfašizem vlada v postdemokraciji,« je poudaril zgodovinar.

    Čeprav Bratje Italije izhajajo iz postfašistične tradicije, stranka deluje znotraj pravil demokratične tekme, zato vprašanje formalne legitimnosti vlade danes ni glavni problem, pravi Giorgia Bulli. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Čeprav Bratje Italije izhajajo iz postfašistične tradicije, stranka deluje znotraj pravil demokratične tekme, zato vprašanje formalne legitimnosti vlade danes ni glavni problem, pravi Giorgia Bulli. FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Podobno je dogajanje v državi analizirala politologinja Giorgia Bulli s firenške univerze. Kakor je poudarila v telefonskem pogovoru, demokracija kot sistem ni neposredno ogrožena; čeprav Bratje Italije izhajajo iz postfašistične tradicije, stranka deluje znotraj pravil demokratične tekme, zato vprašanje formalne legitimnosti vlade danes ni glavni problem.

    Največja težava je po njenem majhno zaupanje v stranke in institucije ter vse šibkejša sposobnost politike, da odgovori na potrebe prebivalstva. Zato se poglablja razdalja med prioritetami ljudi in politično agendo, teme, kot so socialna pravičnost ter ekonomske in okoljske neenakosti, pa težko najdejo učinkovito zastopstvo. Italijanska demokracija je v »krizi zastopanja in reprezentativnosti«.

    Manj razdvajajoč praznik

    V primerjavi s 25. aprilom, dnevom osvoboditve, je 2. junij za italijansko politiko bistveno manj razdvajajoč praznik. Odporniško gibanje in antifašizem sta del zgodovine, ki jo predvsem del desnega pola pogosto sprejema z zadržki, s poudarjanjem njenih temnejših epizod ali zavračanjem njenega močnega komunističnega dela. Dan republike se je zato uveljavil kot manj ideološko obremenjen praznik narodne enotnosti, čeprav je bil, kot je poudaril David Broder, referendum iz leta 1946 neločljivo povezan z osvoboditvijo izpod fašizma in nacistične okupacije leto prej.

    Takšna narava praznika se kaže tudi v odnosu Italijanov do republike. Če bi o njej hipotetično odločali danes, bi bil izid precej manj negotov kot leta 1946. Po raziskavi inštituta Youtrend za Sky TG24 bi med tistimi, ki bi se udeležili glasovanja, 85 odstotkov vprašanih podprlo aktualno ureditev, za monarhijo bi glasovalo 15 odstotkov volivcev. Republikanska izbira izrazito prevladuje v skoraj vseh političnih taborih, tudi na desnici.

    Še vedno je veliko poskusov, da bi nas vrnili osemdeset let nazaj; 2. junij nas opominja, da se moramo vedno upirati in ostati pozorni.

    Cinzia Di Patre

    Za mnoge 2. junij ni le vprašanje državne ureditve, temveč je tudi spomin na širitev političnih pravic. Petindvajsetletna študentka Marta Serioli iz Brescie razume praznik kot rojstvo republike in trenutek prve resnične vključitve žensk v demokratični proces. »Danes, tako kot pred osemdesetimi leti, praznujemo predvsem preobrazbo Italije v državo, v kateri se lahko vsi državljani počutijo zares zastopane,« je poudarila. »Treba je nadaljevati po poti svobode in demokracije. Prav ti namreč ostajata najboljši orodji za varovanje miru, za katerega so se borili v prejšnjem stoletju in za katerega se moramo boriti še naprej.«

    Profesorica italijanskega jezika Cinzia Di Patre v prazniku vidi svarilo pred vračanjem v preteklost. »Nasprotujem vsem monarhijam, predvsem tisti, ki je omogočila fašizem,« je bila jasna. S ponosom se je spomnila, da so k zmagi republike pomembno prispevale ženske, ki so lahko takrat prvič uveljavile volilno pravico. Obenem se ji zdi pomenljivo, da je danes na čelu vlade ženska. »Leta 1946 bi lahko glasovala, toda za koga?« je poudarila. »Še vedno je veliko poskusov, da bi nas vrnili osemdeset let nazaj; 2. junij nas opominja, da se moramo vedno upirati in ostati pozorni.«

    __________

    /
    /
    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Francesca Albanese si lahko začasno oddahne

    Ameriško zvezno sodišče je ustavilo izvajanje sankcij proti poročevalki ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih.
    Gašper Završnik 14. 5. 2026 | 20:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava ECFR

    Ukrajina ostaja ločnica med Brusljem in Budimpešto

    Magyar ima močen mandat za reforme, toda nasprotujoči si odnosi s Kijevom lahko še naprej zaostrujejo odnose med Madžarsko in EU, kaže raziskava ECFR.
    Gašper Završnik 7. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znane skakalne ekipe in trenerji za sezono 2026/27

    Člani odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so na redni seji potrdili ključne usmeritve in kadrovsko strukturo.
    Miha Šimnovec 22. 4. 2026 | 10:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prezgodnje slovo

    Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

    Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
    1. 6. 2026 | 14:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Kronika

    Za šestletnega dečka je bila usodna zadnja vožnja po toboganu

    Za varnost otrok so na dogodku skrbeli animatorji in vaditelji Plavalnega kluba Terme Ptuj.
    Boštjan Celec 2. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    V živo:      V živo: Mihael Zupančič: Skok je v pripravi, neusmiljeno proti korupciji

    Spremljamo zaslišanja še sedmih kandidatov za ministre: Franci Matoz napoveduje reorganizacijo in ukinjanje delovnih mest zaradi podvajanja.
    2. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Pebi, to so šenkani dnevi!

    Na celjski Špici je bilo srce, ki je bílo za kajak in se zanj tudi ustavilo.
    Špela Kuralt 2. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Italijademokracijadržavni praznikfašizemobletnicaGiorgia MelonirepublikaSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna na Bližnjem vzhodu

    Ugibanja o razkolu med Trumpom in Netanjahujem

    Izraelski premier hoče obračunati z libanonskim Hezbolahom, ameriški predsednik se zavzema za premirje z Iranom.
    Barbara Kramžar 2. 6. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    80 let po referendumu: kljub težavam bi Italijani še enkrat izbrali republiko

    Italijansko demokracijo pesti vse šibkejša sposobnost politike, da odgovori na potrebe prebivalstva.
    S prizorišča:Gašper Završnik 2. 6. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Republika Srbska

    Nekdanji Trumpov svetovalec za mastno plačo lobira za Republiko Srbske

    Tudi po zaslugi prizadevanj Michaela Flynna je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.
    2. 6. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Strožja pravila

    Padec požarnega zidu: desnica in skrajna desnica pišeta migracijsko politiko EU

    Pred uveljavitvijo azilnega in migracijskega pakta je EU spravila pod streho še pravila za učinkovito vračanje.
    Peter Žerjavič 2. 6. 2026 | 18:36
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom podkast

    Kristali – modna muha, placebo ali naravni fenomen?

    Zakaj so kristali tako priljubljeni, kako prepoznati ponaredke in kaj o njih pravi znanost? O tem v podkastu Deloindom.
    Nina Štajner 2. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Republika Srbska

    Nekdanji Trumpov svetovalec za mastno plačo lobira za Republiko Srbske

    Tudi po zaslugi prizadevanj Michaela Flynna je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.
    2. 6. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Strožja pravila

    Padec požarnega zidu: desnica in skrajna desnica pišeta migracijsko politiko EU

    Pred uveljavitvijo azilnega in migracijskega pakta je EU spravila pod streho še pravila za učinkovito vračanje.
    Peter Žerjavič 2. 6. 2026 | 18:36
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom podkast

    Kristali – modna muha, placebo ali naravni fenomen?

    Zakaj so kristali tako priljubljeni, kako prepoznati ponaredke in kaj o njih pravi znanost? O tem v podkastu Deloindom.
    Nina Štajner 2. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    1. 6. 2026 | 07:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Odnos kupcev se spreminja

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo