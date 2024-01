83,3 milijona dolarjev kazni za Donalda Trumpa v newyorškem procesu

Porota v newyorškem civilnem procesu je nekdanji kolumnistki E.Jean Carroll, ki je prejšnjega predsednika Donalda Trumpa ponovno tožila zaradi razžalitve z zanikanjem posilstva v 90. letih minulega stoletja, dodelila 83,3 milijona dolarjev. Trump je že lani maja izgubil prvi proces s podobno obtožnico.

Newyorška porota je sklenila, da je Trump vztrajno in hudobno napadal danes osemdesetletno nekdanjo strokovnjakinjo za intimne nasvete revije Elle in bo moral zato še dodatno plačati, potem ko ga je druga že lani prepoznala krivega razžalitve zaradi zanikanja posilstva iz sredine devetdesetih let minulega stoletja v veleblagovnici Bergdorf Goodman na manhattanski Peti aveniji. Trump je dejanje zanikal in se iz Carrollove norčeval na družbenih medijih, novinarskih konferencah in celo predvolilnih zborovanjih, je odločilo sodišče, poleg petih milijonov iz lanskega procesa so mu nabili še 11 milijonov za oškodovanje ugleda, 7,3 milijona za čustveno škodo ter 65 milijonov dodatne kazni.

E.Jean Carroll nekdanjega predsednika obtožuje razžalitve zaradi zanikanja posilstva iz 90.let minulega stoletja. Foto Michael M. Santiago Getty Images Via Afp

Trump je nedavno na svojem spletnem omrežju na en sam dan objavil štirideset komentarjev o njej, sledili so mu številni privrženci in E.Jean Carroll je govorila o strahu in izgubi ugleda. »Napadena sem bila na twitterju, napadena sem bila na facebooku, živela sem v novem vesolju,« je dejala tožnica. »Absolutno nesmiselno,« je na truth social odgovoril nekdanji predsednik, ki velja za ponovnega predsedniškega favorita svoje stranke ter ta čas na raziskavah javnega mnenja vodi pred sedanjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom. Tega je obtožil, da vodi lov na čarovnice nanj in na vso republikansko stranko. »Naš pravni sistem je izven nadzora in zlorabljen za politično orožje. Odvzeli so vse pravice iz prvega amandmaja, to ni Amerika!«

Trump je enkrat celo odkorakal iz sodne dvorane. Foto Jane Rosenberg/Reuters

»Donald Trump je vreden milijarde dolarjev,« je zahtevo po visoki kazni opravičevala odvetnica Carrollove, drugo newyoško sodišče pa oporeka njegovemu bogastvu in mu hoče odvzeti pravico do poslovanja v domačem velemestu. Trump že napoveduje pritožbo na prizivno sodišče, med procesom pa je v razburjenosti enkrat odkorakal iz dvorane, drugič je sodnik njegovi odvetnici Alini Habbi zagrozil z zaporom.

V prestolnici Washington in v Georgiji potekata procesa proti Trumpu zaradi domnevnega vmešavanja v rezultate volitev 2020, v prvi še zaradi posedovanja zaupnih dokumentov. Ta čas je najbolj pod vprašajem proces v Atlanti, saj je tožilka okraja Fulton Fani Willis za posebnega preiskovalca plačevala svojega ljubimca in s tem tudi skupne dopuste v eksotičnih krajih. Trumpova obramba tudi njo obtožuje dogovarjanja z demokratsko Belo hišo.

Tožilka georgijskega okraja Fulton Fani Willis je za posebnega preiskovalca v procesu proti Trumpu imenovala svojega ljubimca. Foto Elijah Nouvelage/Reuters

Vsaj med republikanskimi volivci mu pravne težave doslej še niso škodovale, tudi večina njegovih privržencev verjame v pravno vojno proti njemu in ga le še bolj podpira.