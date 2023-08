Abaja ne sodi več v francosko šolo

V nadaljevanju preberite:

»Abaja ne sodi več v šolo,« je v nedeljo za TF1 in nato še na tiskovni konferenci izjavil francoski minister za nacionalno izobraževanje in mladino Gabriel Attal in dregnil v (politično) sršenje gnezdo. Halji podobno in do tal segajoče vrhnje oblačilo muslimank ne more biti pogodu laični družbi, zato se je minister »trdno odločil«, da ga bo na področju, za katero je pristojen, prepovedal na ravni celotne države. O tem, da tradicionalne muslimanske oprave nimajo mesta v razredu in kako to doseči v praksi, se bo začel z ravnatelji pogovarjati v kratkem.