Adam Michnik: Janša me spominja na poljsko desnico, v njem je tudi nekaj Orbána

»Ne le Poljska, tudi vsa Evropa drsi v napačno smer,« je na mednarodni konferenci o prihodnosti medijev opozoril Adam Michnik. Eden od najvidnejših poljskih zgodovinarjev, nekdanji disident ter ustanovitelj in odgovorni urednik liberalnega dnevnika Gazeta Wyborcza meni, da se sedma sila spoprijema z vse hujšimi političnimi, ekonomskimi in tehnološkimi pritiski, kar bo imelo neizogibne posledice za evropsko demokracijo.

»Komunizem je propadel zato, ker so disidenti zgradili podzemni informacijski sistem. To jim je uspelo tudi zato, ker so obstajale institucije, kot so Radio svobodna Evropa, BBC in Glas Amerike, ki so Poljakom, Madžarom in Čehom sporočale, da obstaja druga možnost, drugačna resničnost,« je Michnik spomnil občinstvo v Parizu in s tem poudaril neločljivo povezanost svobodnih medijev ter demokracije.