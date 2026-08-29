AfD bi tako kot nacisti odločala, kaj je prava umetnost

Bauhaus v Dessauu je znova tarča skrajne desnice, ki želi, kot že tolikokrat v zgodovini, razsojati, kaj je prava in kaj neprava umetnost. Avgusta leta 1932 je mestni svet na predlog Hitlerjeve NSDAP sklenil slovito modernistično arhitekturno šolo zapreti, naslednje leto pa je po raciji Gestapa in pritisku nacističnega režima dokončno ugasnila tudi njena berlinska naslednica. Skoraj stoletje pozneje je Bauhaus znova v središču političnega spora. Tokrat zaradi Alternative za Nemčijo (AfD), ki bi lahko po volitvah 6. septembra prevzela oblast v Saški-Anhalt. Zadnje javnomnenjske raziskave skrajno desni AfD pripisujejo 43 odstotkov podpore, CDU deželnega ministrskega predsednika Svena Schulzeja pa 23 odstotkov. Deželna AfD, ki jo tamkajšnji urad za varstvo ustave od leta 2023 obravnava kot ...